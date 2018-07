Vlaamse Volksbeweging hekelt 'verdeel en heers'-tactiek van premier Michel TTR

10 juli 2018

19u29

Bron: Belga 3 In haar 11 juli-boodschap maakt de Vlaamse Volksbeweging (VVB) zich sterk dat ze haar rol als waakhond in aanloop van de verkiezingen zal blijven vervullen om de Vlaamse belangen te vrijwaren. Ze roept de Vlaamse regering op om assertiever te zijn.

De VVB hekelt de 'verdeel en heers'-tactiek van premier Michel. "Hierdoor kon de federale regering geruisloos de taalwetgeving in rechtszaken in de Vlaamse Rand rond Brussel aanpassen, zodat Nederlands niet langer de verplichte taal is in die Vlaams rechtbanken. In tijden van communautaire stilstand mogen dossiers op vlak van migratie ons niet afleiden van de Vlaamse zaak. Want in een onafhankelijk Vlaanderen kunnen wij zelf een migratiebeleid bepalen zonder verantwoording af te leggen aan de echte populisten ten zuiden van de taalgrens. In een onafhankelijk Vlaanderen kunnen wij zelf bepalen wat we met de miljarden doen die nu jaarlijks naar Wallonië stromen."

"We kijken hier in eerste instantie naar de Vlaams-nationalisten in de federale regering. Minister Jan Jambon gaf ons, in tegenstelling tot eerdere berichten van partijgenoten, de hoopgevende boodschap dat de N-VA met een zwaar communautair programma naar de kiezer trekt in 2019. Daarnaast moedigen wij ook de Vlaamse regering aan om zich assertiever op te stellen, daar waar de Vlamingen op economisch of financieel vlak, of door taaldiscriminatie bedreigd worden. De VVB wil in deze gevallen een eensgezind Vlaams front met een krachtdadige reactie zien, desnoods via het inroepen van belangenconflicten", stelt voorzitter Bart De Valck.

De VVB kan niet om de vaststelling heen dat het straatbeeld op de vooravond van de Vlaamse feestdag vooral zwart-geel-rood kleurt door het "explosietje van artificieel nationalisme onder de jupilervlag van de staat Belgium". Ze ziet dit als "het wanhopig vastklampen aan een verdwijnend België. Daar waar de beleving aan Vlaamse zijde zich vertaalt in bier, plezier en samenzijn, recupereert men aan Franstalige zijde het succes als een herwonnen belgicisme. Het #tousensemble heeft een duidelijk unionistische connotatie", luidt het.

