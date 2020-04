Vlaamse verpleegster toont geniaal eenvoudige oplossing voor wie hele dag pijnlijk mondmasker moet dragen KVDS

29 april 2020

10u52 28 Een Vlaamse verpleegster heeft op Twitter een geniaal eenvoudige manier gedeeld om af te raken van de pijn aan je oren als je de hele dag een mondmasker met elastieken moet dragen.

“Twee uur geleden mijn masker afgedaan”, schrijft ze. “Mijn neus brandt en voelt aan alsof er net iemand een basketbal tegen gegooid heeft. Mijn oren zijn beter vandaag, want ik maakte dit:”

Op de bijgevoegde foto is te zien hoe de elastieken van haar mondmasker opgehouden worden door een band achter haar hoofd. De verpleegster zegt er meteen wel bij dat het niet haar eigen vondst is, maar dat ze het elders zag en overnam.





Ze vertelt ook dat de maskers die ze vandaag draagt, minder comfortabel zijn dan degene die ze gewoonlijk gebruikt. “De maskers die we in normale omstandigheden dragen, hebben een goede pasvorm en doen geen pijn”, klinkt het. “Ook niet als je ze een hele dag moet dragen. Maar nu krijgen we ‘Chinese brol’ en die is niet comfortabel.”

In de reacties op haar bericht deelt iemand welk bandje achter het hoofd ze bij hem in het ziekenhuis gebruiken. Het is verstelbaar en kan zo voor verschillende maten maskers gebezigd worden. Ze worden met een 3D-printer gemaakt. Een andere Twitteraar biedt de verpleegster meteen aan om dat voor haar en haar collega’s ook te doen.

Lint

Daar gaat ze graag op in. Maar je kan het extra bandje ook makkelijk zelf maken, zo benadrukt ze. Met een stevige elastiek, een lint of een band in katoen. “Het is belangrijk om er meerdere te hebben, want al die maskers hebben een andere maat”, klinkt het nog.

De bekende intensivist Geert Meyfroidt deelde het eenvoudige trucje op Twitter. AZ Turnhout liet daarop weten dat het al een tijdje met iets gelijkaardigs werkt. “Het heeft bij ons de naam ear-safers gekregen en wordt door 3D-printers gemaakt. Maar de artisanale versie is zeker ook top.”

In AZ Turnhout werken we al een tijdje met iets gelijkaardigs. Het heeft bij ons de naam ear-safers gekregen en wordt door 3D-printers gemaakt. Maar de artisanale versie is zeker ook top! pic.twitter.com/ve1mBUrFvQ Lynn Decoster(@ LynnDecoster) link

