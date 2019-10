Vlaamse Vereniging van Journalisten ontevreden over regeerakkoord: “Zet deur open voor quasi onbeperkte bemoeienis bij berichtgeving" PVZ

04 oktober 2019

16u17

Bron: Belga 0 “De Vlaamse regering zet de deur meer en meer open voor quasi onbeperkte overheidsbemoeienis bij de berichtgeving van de Vlaamse media. De redacties hebben zich tot nu vrijwillig geëngageerd om bij berichtgeving over zelfdoding te verwijzen naar de hulplijn 1813, maar dat moet vooral een kwestie van vrije wil blijven” Dat zegt Pol Deltour, nationaal secretaris van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ).

In het hoofdstuk "Vlaanderen is sociaal en rechtvaardig" van het Vlaamse regeerakkoord staat op bladzijde 100 in de paragraaf over "algemeen welzijn" de volgende alinea: "We zetten in op onlinehulp en telehulp. Er komt 1 digitaal kader waaronder alle hulplijnen en chatboxen met betrekking tot hulpverlening aan elkaar gekoppeld worden voor maximale doorverwijzing. Zoals reeds bij alle nieuwsberichten rond zelfmoord gebeurt, zullen de media ook bij andere geweldsdelicten steeds verwijzen naar de betrokken hulpverlening (1712, Family Justice Centers, Zorgcentra na Seksueel Geweld...)."

"Als de Vlaamse regering met 'zullen' 'moeten' bedoelt, gaan we niet akkoord", reageert Deltour. "Redacties hebben zich tot nu vrijwillig geëngageerd om bij berichtgeving over zelfdoding ook te verwijzen naar de hulplijn 1813, maar dat moet vooral een kwestie van vrije wil blijven."

Vrijheid

Volgens Deltour gaat het om een "heel principiële kwestie van redactionele vrijheid". "De Vlaamse regering zet hier de deur open naar quasi onbeperkte overheidsbemoeienis bij de berichtgeving. Let vooral op de drie puntjes achteraan."

Deltour benadrukt dat voor elk van de genoemde thema's er ook diverse hulpverlenende instanties bestaan. "Moeten we straks dan bij al die berichten een klein telefoonboek publiceren?", vraagt hij zich af. "Bovendien zijn er veel andere mogelijkheden om het Vlaamse hulpverleningsaanbod in de verf te zetten, om te beginnen een betere communicatie vanuit deze instanties zelf."

De VVJ had hierover begin 2019 overleg met de toenmalige minister van Media Sven Gatz. "Hij had alle begrip voor ons standpunt. Het is voor ons heel vreemd dat deze eis blijft terugkomen. Aan goede wil ontbreekt het geen enkele redactie. Maar zoiets aan redacties gaan opleggen kan echt niet.”