Vlaamse veehouder dupe van Nederlandse stikstofproblemen

14 december 2019

Bron: belga

Een veehouderij in het Noord-Antwerpse Ravels lijkt het allereerste slachtoffer te zijn van de stikstofproblemen in Nederland. De Nederlandse provincie Noord-Brabant heeft in ons land een vergunning voor een kippenstal laten vernietigen, want ze berekende dat er over de grens te veel stikstof zou neerdalen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen.