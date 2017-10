Vlaamse Twitteraar die het in post opneemt voor vrouwen had zélf weleens losse handjes FT

12u43 0 Thinkstock & RV Jan, Jochem en Jeroen namen het gisteren in een blogbericht op voor alle vrouwen na tal van berichten over seksuele intimidatie. "Tijd aan de mannen om zich te laten horen en de zijlijn te verlaten", klonk het. Bizar, vindt Isaura Fluit. "Want een van deze drie gasten zat namelijk ooit ongevraagd aan mijn kont en vond dat werkelijk grappig."

"We werden stil van #MeToo. Stil, maar niet stom." Zo begint de blogpost van drie mannelijke Twitteraars. Zij kropen gisteren in hun pen omdat ze vinden dat het aan de kant van de mannen opvallend stil blijft. "Wij willen wel reageren, de boodschap is aangekomen. Elke klootzak die we laten doen met zijn intimidatie, is er één te veel." Waarna ze zich ook richten tot de vrouwen: "Blijf alle overschrijdend gedrag signaleren. Wij staan aan jullie kant. Wij luisteren. Geef elke vuile opmerking een stevig antwoord, knijp hem in de ballen."

Uit een Facebookbericht dat deze ochtend door Isaura Fluit online werd geplaatst, blijkt nu dat een van de drie - in details gaan wil Isaura niet - ook weleens last had van losse handjes. "Eén van deze drie gasten zat ooit ongevraagd aan mijn kont en vond dat onwerkelijk grappig. Daarnaast vond hij het ook nodig om eindeloos te komen trollen in de toen net opgerichte feministische FB-groep 'Niet In Mijn Pretpark'", schrijft ze.



Een post schrijven, oké, maar "dat je je eigenlijk nooit structureel hebt uitgesproken over seksuele intimidatie of dat je je ooit zelf schuldig hebt gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk maar bijzaak", voegt ze er fijntjes aan toe. "Op het moment dat vrouwen zich wereldwijd uitspreken tegen precies dat soort hufterig gedrag voor je eigen eer en glorie een graantje meepikken is nogal ongeloofwaardig, kerel."

Gesprek

Intussen kreeg Isaura al een reactie van Jan Steurs, die het initiatief nam had voor de post. "Het spijt me enorm te horen dat je die ervaring had met één van ons. Een nederige verontschuldiging is op zijn plaats, we hebben ook gevraagd aan de persoon onder ons om een gesprek met je aan te knopen. Want we willen écht luisteren en zaken veranderen."

Hij geeft nog mee het probleem echt mee te willen oplossen. "Ik ben zelf ook actief in de opvolger van 'Niet in mijn pretpark', 'Feminisme voor iedereen', en doe dagelijks mijn best om meer te leren hoe ik de strijd van gendergelijkheid kan ondersteunen als man én om te luisteren. We zijn gewoon mannen die publiek durven spreken en dingen willen veranderen, ondanks eigen tekortkomingen", besluit hij.