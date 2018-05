Vlaamse tiener getuigt: "Niet meer welkom bij mijn moeder, omdat ik homo ben" VANDAAG IS INTERNATIONALE DAG TEGEN HOMOFOBIE EN TRANSFOBIE Stijn Defoirdt

17 mei 2018

10u57

Bron: VTM NIEUWS 1011 Toen Simon aan zijn moeder vertelde dat hij een vriend had, wees zij hem de deur. Hij werd niet aanvaard omwille van zijn homoseksualiteit. Zo’n vormen van oudersverstoting komen nog steeds voor, alleen durven mensen er vaak niet over praten. Vandaag, op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, roept Simon via VTM NIEUWS ouders op om ondanks alles hun kind te aanvaarden, omdat de pijn voor het kind heel groot kan zijn.

"Enorm gekwetst"

Simon De Witte (19) uit Ingelmunster heeft er al een moeilijke tijd opzitten. Toen hij zestien was, vertelde hij aan zijn moeder dat hij een vriend had. "Toen we terugkwamen van reis zei ik aan mijn moeder dat mijn vriend me zou ophalen van de luchthaven. Mijn moeder zei dat als ik me beter voelde bij mijn vriend, ik 'de deur wist zijn'. Ik had haar al eens eerder verteld dat ik op jongens viel, maar daar had ze nooit op gereageerd. Na dat moment op de luchthaven wist ik dat ze me nooit zou aanvaarden en dus ben ik meegegaan met mijn vriend", getuigt de tiener bij VTM NIEUWS.

Het feit dat zijn moeder hem niet aanvaardde, heeft Simon enorm gekwetst. "Toen ik afstudeerde als zorgkundige was mijn moeder niet op de proclamatie en dat deed heel veel pijn. Je ouders zijn je grote voorbeeld en als ze je niet aanvaarden stort alles in."

Toen het fout liep met zijn toenmalige vriend wist Simon niet waar hij naartoe kon. Zijn ouders zijn gescheiden en ook het contact met zijn vader verliep stroef door andere problemen in het verleden. "Na een tijdje heb ik mijn vader gebeld en die zei meteen dat ik bij hem en mijn stiefmama mocht intrekken. Ik heb dan de trein van Leuven terug naar Ingelmunster genomen, waar mijn vader mij stond op te wachten aan het station."

Vader is beste vriend

Nu heeft Simon terug een klein beetje contact met zijn moeder. "Meer hoeft het voorlopig nog niet te zijn, ik wil het op mijn eigen tempo doen." Met zijn vader heeft hij wel een heel goeie band. "Mijn vader is mijn beste vriend, de belangrijkste persoon in mijn leven, omdat hij zoveel voor mij heeft gedaan. Ik heb zelfs een tattoo laten zetten over mijn papa."

Simon doet ook mee aan de 'Mr. Gay Belgium'-verkiezing. "Verstoting door familie gebeurt vaak, maar ik denk dat mensen er niet voor durven uitkomen omdat het zo’n zware ervaring is. Ik doe mee aan die verkiezing omdat ik een steun wil voor zijn voor mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Ik wil er altijd over praten en tips geven hoe ze het kunnen aanpakken", vertelt hij aan VTM NIEUWS.

Simon begrijpt dat ouders geschrokken kunnen zijn door de coming out van hun zoon of dochter. "Aanvaard je kind, hoe moeilijk dat ook is. Als het kind zich ge-out heeft en je dat niet kan aanvaarden, probeer het eerst te verwerken en spreek je kind daarna terug aan. Bied dan je excuses aan en zeg dat je hen aanvaardt. Ik denk dat het belangrijk is voor kinderen om te horen dat ze zichzelf mogen zijn en welkom zijn thuis."

Internationale Dag tegen Homofobie

Het is vandaag Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT). Deze dag vraagt aandacht voor het probleem van haat, geweld of discriminatie ten opzichte van holebi’s en transgenders. Dat die fenomenen zelfs in ons land vandaag de dag nog aanwezig zijn, bewijzen gebeurtenissen zoals de aanval op een homokoppel aan de Beurs in Brussel begin april.

Volgens een onderzoek van Steunpunt Gelijkekansenbeleid uit 2015 heeft maar liefst acht op de tien transgenders al te maken gekregen met transfoob geweld, fysiek of mentaal. Volgens een ander onderzoek van het Steunpunt uit 2014 blijkt dat negen op de tien holebi’s al te maken heeft gekregen met verbaal homofoob geweld en drie op de tien met fysiek geweld.

Regenboogvlaggen

Naar aanleiding van de IDAHOT wapperen vandaag regenboogvlaggen aan gebouwen van de Vlaamse overheid. "Met deze symbolische actie wil de Vlaamse overheid blijvende aandacht vragen voor het welbevinden van holebi's en transgenders, zowel op als naast de werkvloer", zegt Vlaams minister van Bestuurszaken en Gelijke Kansen, Liesbeth Homans (N-VA). Ook in 99 procent van de Vlaamse gemeenten wappert de vlag uit solidariteit met holebi's en transgenders. Enkel Kraainem en Sint-Martens-Latem doen volgens de holebi- en transgenderkoepel çavaria niet mee.