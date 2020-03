Vlaamse supercomputer wordt ingezet in strijd tegen Covid-19 KVE

23 maart 2020

17u28

Bron: Persbericht 2 Er wordt massaal gezocht naar oplossingen om het coronavirus te bestrijden. Universiteiten, onderzoeksgroepen en bedrijven kwamen al met baanbrekende ideeën op de proppen. Om onderzoek rond dit virus nog beter te ondersteunen, wil het ‘Vlaams Supercomputer Centrum’ (VSC) de komende 8 weken extra rekencapaciteit beschikbaar stellen van onderzoekers. “We hebben toponderzoeksinfrastructuur in Vlaanderen, het is goed dat we die volop inzetten in de strijd tegen Covid-19” zegt Vlaams minister van Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits.

Het Vlaams Supercomputer Centrum wordt door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), in samenwerking met de vijf Vlaamse universiteiten, beheerd. Een supercomputer beschikt over een gigantische rekenkracht, die te vergelijken is met duizenden gewone computers die samenwerken. BrENIAC, de Tier-1 supercomputer, is de snelst werkende computer in Vlaanderen en leent zich perfect tot toponderzoek.

Met behulp van de supercomputer zou er sneller een oplossing kunnen gevonden worden. Denk hierbij aan het modelleren van moleculen die de basis zijn voor het ontwikkelen van een medicijn of aan het uitrekenen van epidemiologische modellen om de verspreiding van het virus in kaart te brengen. Daarom is het belangrijk om tijdens deze wereldwijde crisis onderzoekers en bedrijven de kans te geven om gebruik te maken van deze enorme rekenkracht.

Concreet zal het Vlaams Supercomputer Centrum de rekencapaciteit van de Vlaamse Supercomputer (BrENIAC) gedurende 8 weken openstellen voor onderzoek naar Covid-19. Hiernaast zal ook gebruik kunnen gemaakt worden van de lokale computer infrastructuur aan de universiteiten.

Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie Hilde Crevits (CD&V): “Het is hartverwarmend om te zien dat in tijden van crisis, naast burgers ook onderzoekers initiatieven nemen om samen de strijd aan te gaan tegen Covid-19. Onderzoek betekent vaak heel wat data verwerken waarvoor ook veel rekenkracht nodig is. Naast topwetenschappers in onder andere biotechnologisch onderzoek, staat Vlaanderen ook internationaal aan de top wat betreft ons onderzoeksinfrastructuur. Het is belangrijk dat de investeringen in de Vlaamse Supercomputer kunnen worden ingezet in de strijd tegen Covid-19”

