Vlaamse 'staatsveiligheid' gaat zelf moskeeën screenen IB

04 oktober 2019

04u58

Bron: Belga 1 De nieuwe Vlaamse regering richt een eigen dienst op die controleert of moskeeën zich aan de aangescherpte erkenningsregels houden. Het Vlaamse vertrouwen in de Staats­veiligheid is immers geschaad na de zaak van de Leuvense Al Ihsaan-moskee. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag.

De screening van moskeeën is vandaag een taak van de Staatsveiligheid. Over dat toezicht is ergernis ontstaan na het optreden van de Staatsveiligheid in het dossier van de Leuvense Al Ihsaan-moskee.

Voormalig minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) startte eind juli de procedure op om de erkenning van de moskee in te trekken, op basis van een rapport van de Staatsveiligheid uit mei. Maar in augustus signaleerde de Staatsveiligheid in een tweede nota dat de contacten van de moskee met een verdachte lesgever al waren verbroken in februari, nog voor het eerste rapport. Ho­mans kreeg dat rapport pas in september, een maand nadat het was opgesteld.

De Staatsveiligheid beschouwt de moskee op dit moment als niet-extremistisch en benadrukt dat ze haar informatie al in augustus aan de federale administratie doorstuurde. Maar het Vlaamse vertrouwen in de Staatsveiligheid is geschaad. In het Vlaams regeerakkoord is afgesproken zelf een screening van de lokale geloofsgemeenschappen te organiseren.