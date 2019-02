Vlaamse sportclubs dringend op zoek naar trainers Minstens 750 vacatures lva

22 februari 2019

05u20

Bron: Belga 0 Sportclubs in Vlaanderen zijn dringend op zoek naar trainers. Vooral voetbal-, basket- en tennistrainers zijn gegeerd. In totaal zoeken de clubs minstens 750 extra coaches. Dat berichten Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard vrijdag.

Het tekort heeft in de eerste plaats te maken met het toenemende aantal mensen dat in clubverband aan sport doet. "Vorig jaar zaten we op een recordaantal van 151.000 leden", zegt Valentijn Pattyn van Tennis Vlaanderen. "Om die allemaal deftig te coachen, hebben we zeker 500 extra trainers nodig."

Ook binnen het amateurvoetbal is de nood hoog. Op de gespecialiseerde site trainingcenter.be staan een honderdtal vacatures. En op de website van Basketbal Vlaanderen staan een 140-tal oproepen voor een of meerdere trainers.

Niet alleen het stijgende ledenaantal speelt de clubs parten. Het is ook moeilijker mensen te vinden die zich willen engageren. Het gebrek aan coaches zorgt ook voor concurrentie tussen clubs. "Vooral die met de hoogste trainersdiploma's worden grof wild", klinkt het. "Er wordt zelfs al met geld geprobeerd om hen weg te lokken.”