Vlaamse Sociale Inspectie onderzoekt gesjoemel met verblijfsdocumenten door rijke buitenlanders

05 september 2018



De Vlaamse Sociale Inspectie neemt een twintigtal cases van rijke buitenlanders onder de loep die ervan verdacht worden via fictieve tewerkstelling Belgische verblijfsdocumenten te hebben bemachtigd. Dat schrijft Knack vandaag.

De Vlaamse overheid voert sinds eind vorig jaar een onderzoek naar fictieve tewerkstelling. Daarbij vragen rijke buitenlanders een arbeidskaart B aan, krijgen ze op die manier ook een wettige verblijfstitel, maar zijn ze naar verluidt niet echt in België aan de slag.

Belgische nationaliteit

Knack kon een werknota van de Vlaamse Sociale Inspectie inkijken. Daarin zijn een twintigtal cases van rijke buitenlanders beschreven die in België een baan hebben of hadden. Ze waren ofwel werknemer van een Belgisch bedrijf ofwel via detachering verbonden met een buitenlandse firma. Onder hen zijn een Taiwanese directeur van een luchtvaartmaatschappij, een Russische topman van een grote bank en een Iraakse directeur van een energiebedrijf. Alle cases zijn gelinkt aan één adres in Antwerpen, waar het consultancykantoor The Belgium Office gevestigd is.

Volgens de Vlaamse Sociale Inspectie is de echte bedoeling van de arbeidskaarten om op termijn een verblijfsrecht in België te verkrijgen. In drie gevallen kregen de buitenlanders zelfs de Belgische nationaliteit.

"Geen sprake van fictieve tewerkstelling"

L.V., de Nederlandse oprichter van The Belgium Office, stelt dat de conclusies de Vlaamse Sociale Inspectie niet kloppen. "Van fictieve tewerkstelling is hier absoluut geen sprake. Alles is binnen de legale krijtlijnen verlopen, zonder achterpoortjes of wat dan ook. Hoe kan het anders dat de Vlaamse overheid jaar na jaar de arbeidskaarten van de betrokkenen heeft vernieuwd?"