Vlaamse scoutsleider gewond in ziekenhuis na vechtpartij op kampplaats in Durbuy HAA

31 juli 2019

11u28 18 Een Vlaamse scoutsleider is afgelopen nacht gewond geraakt bij een vechtpartij op een kampterrein in Durbuy. Dat bevestigt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen aan onze redactie.

De vechtpartij brak afgelopen nacht uit tussen een aantal leden van twee verschillende jeugdbewegingen op een kampplaats in de provincie Luxemburg. Eén van de betrokken jeugdbewegingen is een Vlaamse scoutsgroep die er hun kamp aan het voorbereiden is. Het kwam tot een verbroedering met de andere jeugdbeweging, die ook op de site verblijft en van wie het kamp er binnenkort op zit. Afgelopen nacht sloeg de sfeer plots om en brak er een vechtpartij uit.

Twee à drie jongeren gingen kort met elkaar op de vuist. Een Vlaamse scoutsleider raakte daarbij gewond. Hij is voor verzorging naar het ziekenhuis van Durbuy gebracht. Over de aard van zijn verwondingen raakte niets bekend. Het parket van Luxemburg bevestigt dat het iets voor 5 uur werd ingelicht over het incident.

Woordvoerder Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen betreurt de feiten ten zeerste en zegt dat het om een “geïsoleerde vechtpartij” gaat, waarbij slechts “twee à drie jongeren” betrokken waren. “Onze bezorgdheid gaat nu in de eerste plaats uit naar de gewonde leider en de andere betrokkenen.”

Een lid van de pedagogische staf van de nationale leiding is ter plaatse om de situatie te coördineren en de leiding van de Vlaamse scoutsgroep op te vangen. Van Reusel benadrukt nog dat er op het moment van het gevecht geen scoutsleden aanwezig waren. De ouders van de leden zijn op de hoogte gebracht.