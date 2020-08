Vlaamse scoutsgroep valt uit de lucht: “We zijn niet uit Han-sur-Lesse gezet, het kamp was gewoon gedaan”

Een groep Brugse scouts die op zomerkamp was in het Waalse Han-sur-Lesse , ten zuiden van Rochefort, had het bevel gekregen om de kampeerweide te verlaten. Althans, dat is wat de burgemeester van het dorp zegt. De groep zelf viel uit de lucht toen ze het nieuws vernamen. “We hebben niks gehoord van de burgemeester. Maar we gingen sowieso vertrekken. Het kamp was voorbij.”