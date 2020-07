Vlaamse Scholierenkoepel geeft scenario's voor nieuwe schooljaar goede punten ISA

09 juli 2020

17u24

Bron: BELGA 1 In de nieuwe coronarichtlijnen voor scholen zitten een aantal overwinningen voor scholieren, zo meldt de Vlaamse Scholierenkoepel.

"Bij code geel kunnen scholen uitstappen organiseren. Bij code oranje moedigt de overheid buitenlessen aan en ook externe lesgevers zijn welkom. Ook de ene thuisdag bij code geel vinden scholieren een goede zaak. Leerlingen zullen dus niet gedwongen in hun klas moeten blijven, wat zorgt voor afwisseling en voldoende frisse lucht."

We zijn blij dat social distancing primeert boven mondmaskers Louis Notte

De Vlaamse Scholierenkoepel is ook "voorzichtig tevreden" over enkele richtlijnen die het welbevinden van leerlingen moeten verzekeren. De overheid vraagt om "absoluut" rekening te houden met het mentale welzijn van leerlingen en maakt het soms ook concreet. Zo worden scholen aangemoedigd een onthaal te organiseren voor leerlingen en moet de rol van het CLB duidelijk zijn voor leerlingen. "We zijn ook blij om te lezen dat leerlingen die op internaat zitten in alle fasen bezoek mogen ontvangen en naar huis mogen", laat de Vlaamse Scholierenkoepel donderdag weten in een persmededeling.

"We zijn blij dat social distancing primeert boven mondmaskers" voegt Louis Notte, voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel, daaraan toe. "Dat is een verbetering. De voorbije maanden was het voor scholieren in het middelbaar én mondmasker én afstand én dezelfde bubbel.”