Vlaamse schilders luiden alarmbel over dalend aantal leerlingen in schildersopleidingen

07 juli 2020

13u48

De Confederatie Bouw - Vlaamse Schilders en Bouwunie Schilders en Decorateurs luiden de alarmbel over het teruglopende aantal leerlingen in schildersopleidingen in het secundair onderwijs. "Als deze tendens zich voortzet, dreigen steeds meer secundaire scholen de schildersopleidingen uit hun lessenpakket te schrappen", stellen de sectororganisaties dinsdag in een persbericht.

"De Vlaamse secundaire scholen zien al jarenlang de leerlingenaantallen in de bouwrichtingen teruglopen. Dat is ook het geval voor de schilderrichtingen", klinkt het. In het schooljaar 2015-2016 volgden nog 993 leerlingen een schildersopleiding, maar dat zakte in het schooljaar 2019-2020 tot 784, goed voor een daling met 21 procent. Die tendens is merkbaar in zowel het beroepsonderwijs (BSO), het deeltijds beroepsonderwijs (DBSO) en het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO), klinkt het.

Slechts 25 leerlingen vonden in het voorbije schooljaar de weg naar één van deze duale opleidingen

Sinds het schooljaar 2017-2018 bieden verschillende scholen schildersopleidingen aan via het systeem van duaal leren, maar dat is volgens de organisaties ook geen wondermiddel. "Slechts 25 leerlingen vonden in het voorbije schooljaar de weg naar één van deze duale opleidingen”, stellen ze. "Het feit dat de scholen geen zevende jaar kunnen aanbieden via het systeem van duaal leren, vormt bovendien een ernstig manco."

Complexe opleiding

Zijn de leerlingenaantallen te beperkt, is het voor de scholen niet meer verantwoord de opleidingen nog in het pakket op te nemen. "Indien de huidige tendens blijft aanhouden, dreigen dus op korte termijn veel schildersopleidingen verloren te gaan", klinkt het.

De sectororganisaties stellen dat het schildersvak een stuk complexer is geworden en dat schilders nu een gedegen chemische kennis moeten hebben. "En wanneer deze kennis verdwijnt, dan is het uiteindelijk de klant die hiervan de dupe wordt." De organisaties zeggen heil te zien in de uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, waarin een nieuwe benadering van de onderwijsinstellingen wordt betracht. "We hopen dat dit een nieuwe aantrekkingskracht kan uitoefenen op de leerlingen om te kiezen voor kwaliteitsvolle schildersopleidingen."

Potentieel

De organisaties roepen zowel de ouders van scholieren als scholen op om volgend schooljaar de kaart van de schildersopleidingen te trekken. "Wie kiest voor een carrière als schilder, kiest namelijk voor een sector waar er steeds voldoende tewerkstelling is. Wie zijn vak beheerst, kan er bovendien ook goed zijn boterham mee verdienen."