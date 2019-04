Vlaamse Sabine (49) ontdekte dat ze kanker had dankzij haar paard: “Ze heeft mijn leven gered” KVDS

13 april 2019

09u00

Bron: Eigen berichtgeving 36 Binnenland Ze heeft gisteren haar vijfde chemobehandeling gekregen en het gaat naar de omstandigheden goed met haar. Maar Sabine De Moor (49) uit het Oost-Vlaamse Semmerzake heeft geluk gehad als ze haar oncoloog in het Gentse AZ Maria Middelares mag geloven. Want de kanker die in haar borst groeide, werd nog op tijd ontdekt. En dat heeft ze te danken aan haar paard Braga.

Het was in augustus vorig jaar dat Braga voor het eerst vreemd deed toen Sabine langsging in de wei in Merelbeke waar ze staat. “Het paard is eigenlijk van mijn dochter”, vertelt ze. “Ze kocht het twee jaar geleden van een manege, nadat ze er drie jaar op had leren rijden. Ik ga elke dag langs om te kijken of alles in orde is en om haar eten en drinken te geven.”

Vreemd

Die dag in augustus kwam Braga naar Sabine toe en gedroeg ze zich anders dan anders. “Ze kwam bij me staan en wriemelde aan mijn rechterborst”, doet de vrouw het verhaal. “Ik vond het vreemd, maar schonk er verder niet veel aandacht aan. Maar later deed ze het opnieuw.”





Pas na twee maanden ontdekte Sabine wat er aan de hand was. “Het was een mooie dag eind oktober en hoewel ik al 30 jaar niet meer gereden had, besloot ik die dag een ritje te maken met Braga”, zegt ze. “Een uitdaging wel, want hoewel ze heel erg lief is in de omgang, is ze niet zo makkelijk berijdbaar. Op het moment dat ik wilde opstappen, gaf ze me een stevige duw tegen mijn borst. Ik greep ernaar en voelde opeens iets hards onder mijn tepel. Ik dacht eerst dat het van de stamp was, je denkt niet meteen het ergste, maar het bleef wel knagen.” (lees hieronder verder)

De volgende week besloot ze voor de zekerheid toch maar naar de huisarts te gaan. Die stuurde haar meteen door naar een radioloog. “Die ontdekte dat ik een tumor van 2,7 centimeter had in mijn rechter tepel”, zucht ze. “En hij was kwaadaardig. Zonder Braga hadden ze die nooit gevonden.”

Toen ze kort daarna bij de oncoloog ging en haar verhaal vertelde, zei die dat het hem niet echt verbaasde. “Volgens hem waren er nog verslagen van dieren die kanker hadden ontdekt bij hun baasje”, aldus Sabine. “Vooral honden, maar hij zei dat het hem niet zou verbazen mochten ook paarden het kunnen.”

Oncoloog

Screening op borstkanker wordt pas aangeraden vanaf de leeftijd van 50 jaar, dus een oproep daarvoor had Sabine nog niet gekregen. De oncoloog was dan ook heel duidelijk: Braga had haar het leven gered. “Hij zei dat de kanker anders nooit ofwel veel te laat gevonden zou zijn”, gaat ze verder. (lees hieronder verder)

Na de diagnose werd er meteen een behandeling opgestart. Er volgde een operatie en intussen is Sabine aan een chemokuur bezig. “Ik heb al vier zware behandelingen gehad. Daarop volgen twaalf minder zware, waarvan ik de eerste gisteren (vrijdag, red.) heb gehad. Half juni moet de chemo achter de rug zijn. Dan komen er nog vier bestralingen. Maar ik ben heel positief.”

Bijzondere band

Ook tijdens haar behandeling is Braga een rots in de branding voor Sabine. “Ik heb mijn leven aan haar te danken”, zegt ze. “Voor mij is ze echt van goud. Maar ik had daarvoor ook al een bijzondere band met haar. Een voorbijgangster zei ooit dat ze het kon zien aan de manier waarop Braga aan kwam gegaloppeerd als ik bij haar wei aankwam. Ook nu ik ziek ben, ga ik nog elke dag langs. Ook al voel ik mij verschrikkelijk door de chemo. Desnoods sleep ik me erheen. Maar ik blijf gaan, minstens één keer per dag.”

Ze maakt zich zelfs meer zorgen om Braga dan om zichzelf. “Ze is al 19 jaar”, zegt Sabine. “Ik zie haar ongelofelijk graag. Ik zou niet weten wat ik moest doen als ze er niet meer zou zijn.” (lees hieronder verder)

Door haar verhaal te vertellen, wil de vrouw anderen erop attent maken dat ze de aanwijzingen van hun dieren niet mogen negeren. “Als je dier maar aan je blijft snuffelen, laat ernaar kijken”, waarschuwt ze. “In het begin negeerde ik het ook en kijk hoe het is uitgedraaid. Braga snuffelde zelfs tot in mijn oksel en ook daar bleek een gezwelletje te zitten. Gelukkig was het er maar één. En ook opmerkelijk: sinds mijn operatie heeft ze niet één keer meer aan mijn borst gesnuffeld.”

Het verhaal van Sabine is geen op zich staan geval. Vier jaar geleden bracht de Britse krant The Mirror een soortgelijk relaas over een vrouw die had ontdekt dat ze borstkanker had nadat haar paard maar aan haar linkerborst bleef snuffelen. En eerder dit jaar bracht de Britse nieuwszender itv een reportage over een andere vrouw die net hetzelfde had meegemaakt. (lees hieronder verder)

Frequenter zijn echter de verhalen waarbij honden kanker opsporen en die raken intussen ook wetenschappelijk onderbouwd. Honden hebben een reukzin die 10.000 tot 100.000 keer beter ontwikkeld is dan die van de mens, schrijft het Amerikaanse vakblad voor dierenartsen American Veterinarian, en studies hebben al aangetoond dat sommige honden na intensieve training inderdaad bepaalde types kanker kunnen detecteren in adem, bloed of urine. Het gaat dan onder meer om borstkanker, darmkanker en longkanker. De dieren zouden kanker kunnen ruiken door de chemische stoffen die een tumor afscheidt.

Epilepsie

Honden zouden ook andere ziektes kunnen opsporen. Zo zijn er honden die opgeleid worden om epilepsiepatiënten te waarschuwen dat ze een aanval zullen krijgen. Ramona Paradis uit Kinrooi deed vijf jaar geleden nog haar verhaal in onze krant. Haar golden retriever Yosca blafte elke keer exact 20 minuten voor ze het bewustzijn verloor. Zo kon ze zich voorbereiden op de aanval.