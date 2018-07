Vlaamse regering zet mes in te hoge bestuursvergoedingen sam

21 juli 2018

23u12

Bron: belga 0 De Vlaamse regering verlaagt de bestuursvergoedingen in de tien procent agentschappen en instellingen van de Vlaamse overheid waar die hoger liggen dan normaal. De Vlaamse regering past daarvoor een aantal besluiten aan op voorstel van minister-president Geert Bourgeois. Die besluiten gaan nu voor advies naar de Raad van State.

Oppositiepartij Groen pakte in april 2017 uit met cijfers over vergoedingen bij de leden van de raad van bestuur van Vlaamse agentschappen en autonome instellingen. Sommige vergoedingen zouden er oplopen tot 29.000 euro bruto per jaar, iets waarover Groen-fractieleider Björn Rzoska forse kritiek uitte op regeringspartij N-VA. Minister-president Geert Bourgeois reageerde 'not amused'. Hij verweet Groen "platte antipolitiek", maar kondigde toen wel een onafhankelijke studie aan.

Geen groot probleem

Uit die onafhankelijke studie, uitgevoerd door Hudson, bleek eerder al dat er eigenlijk geen groot probleem is met de bestuursvergoedingen in de organisaties van de Vlaamse overheid. Bij iets minder dan 90 procent van de Vlaamse entiteiten was er geen probleem, en liggen vergoedingen vaak lager dan bij andere overheden en gemiddeld zelfs de helft lager dan in de private sector.

Tien procent

Slechts in iets meer dan 10 procent van de Vlaamse entiteiten zijn er vergoedingen die hoger liggen dan wat het rapport aanbeveelt. Voor die entiteiten kwam de Vlaamse regering overeen dat iedere Vlaamse minister de nodige initiatieven zou nemen om de vergoedingen te verminderen tot het aanbevolen niveau.

Voorbeeld

Een voorbeeld: de gemeenschapsafgevaardigde bij de VRT kreeg tot nog toe een vergoeding van maximaal 13.000 euro per jaar. Dat wordt in 2019 gehalveerd naar maximum 6.500 euro per jaar.

