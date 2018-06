Vlaamse regering wil tax shelter uitbreiden naar onderwijs om nieuwe technologieën te introduceren HR

28 juni 2018

08u24

Bron: Belga 0 Als het van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) afhangt, komt er een uitbreiding van de tax shelter naar investeringen technologische apparatuur in scholen. Die maatregel is één van de voorstellen die de Vlaamse regering naar voren heeft geschoven voor de arbeidsdeal waar premier Charles Michel samen met de deelstaten werk van wil maken.

De tax shelter is een maatregel die een fiscaal voordeel biedt voor investeringen in bepaalde sectoren. De meeste bekende is de audiovisuele sector. Maar minister Crevits wil die mogelijkheid uitbreiden naar onderwijs, meer bepaald naar investeringen in technologische vernieuwing op de schoolbanken.

Het voordeel zou zijn dat leerlingen met de nieuwste technologieën kunnen werken. Bovendien smeekt de arbeidsmarkt om jongeren die zijn opgeleid met de allernieuwste apparatuur, zegt de minister donderdag op Radio 1 en in De Tijd.

Hoeveel de maatregel zal kosten, moet nu worden becijferd. "Dat hangt af van hoe de bedrijven er zullen op inspelen en van de samenwerkingsverbanden die zullen ontstaan", luidt het. "Maar het is een investering die zichzelf altijd zal opbrengen".