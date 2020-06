Vlaamse regering wil spaarders overtuigen om bedrijven te steunen, met fiscale voordelen ARA SPS

01 juni 2020

11u30

Bron: Belga 100 De Vlaamse regering kondigt een nieuw pakket steunmaatregelen voor bedrijven aan. Er komt onder meer een fonds waarin u als burger fiscaal voordelig kan investeren. Maar minister-president Jan Jambon waarschuwde al meteen: “Zelfs met deze extra injectie zullen we niet alle bedrijven kunnen redden. Dat is onmogelijk. Onze leidraad is altijd geweest: bedrijven die voor de coronacrisis gezond waren, moeten we er door trekken.”

“Op korte termijn hebben we met een aantal sterke maatregelen de eerste klap helpen opvangen”, aldus Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). “Maar bedrijven zullen ook op middellange termijn ondersteuning nodig hebben.” Daarom kondigt de Vlaamse regering nieuwe maatregelen aan. Ze wil particulieren overtuigen om spaargeld te investeren in bedrijven die momenteel snakken naar extra kapitaal om deze crisis te overleven. “We willen het slapend geld niet langer parkeren, maar activeren”, aldus Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op een persconferentie.

Fiscaal voordeel van 2,5% per jaar

Er komt een ‘welvaartsfonds’, een investeringsfonds dat zal beleggen in kapitaalsverhogingen of achtergestelde leningen aan grote Vlaamse ondernemingen, start-ups en scale-ups, met een looptijd van 4 jaar of meer. Daarvoor is 500 miljoen euro nodig. De overheid zal 240 miljoen euro vrijmaken via haar participatiemaatschappij PMV, en rekent voor de rest op u en privégeld. Want naast institutionele beleggers zullen ook particulieren in het fonds kunnen investeren.

Daar zijn 2 voordelen aan verbonden: tijdens de eerste 3 jaren krijgen ze een fiscaal voordeel van 2,5%, met een maximum van 1.000 euro per belastingplichtige. Daarnaast zullen de aandelen in het fonds bij erfenis overgaan mits een recht van 3% en niet meegerekend worden in het vermogen. “We maken het voordeliger om te erven, om te voorkomen dat mensen hun kapitaal snel terugtrekken uit het fonds”, aldus Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). Het fonds zal alleen investeren in bedrijven die ethische voorwaarden nakomen.

