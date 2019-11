Vlaamse regering wil sneller onteigenen bij aanleg nieuwe wegen en fietspaden IB

12 november 2019

06u06

Bron: Belga 0 Als de Vlaamse regering huizen en voortuinen wil ont­eigenen om wegen en fiets­paden aan te leggen, zal ze voortaan een einddatum opleggen voor de onderhandelingen met de eigenaars.

Daarmee willen Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) en van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) vermijden dat broodnodige werkzaamheden te lang uitblijven omdat er geen akkoord gevonden wordt over onteigeningen. Dat berichten De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag.



Zo is er het verhaal van de N446 van Grembergen (Dendermonde) via Hamme naar Waasmunster. Al in 2003 legde de overheid de plannen op tafel voor een heraanleg, maar door aanslepende onteigeningen is die nog altijd niet rond. Drie jaar geleden kwam er nog een fietser om het leven. "Te vaak komen broodnodige investeringen in ­veiligheid en fietsinfrastructuur niet tot realisatie wegens aan­slepende procedures", klinkt het in de beleidsnota's van de betrokken ministers. Met een deadline voor de onderhandelingen kan de overheid meer druk uitoefenen en sneller overgaan tot gerechtelijke onteigening.

Lees ook: 200 percelen onteigend voor aanleg omstreden ring