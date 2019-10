Vlaamse regering wil privédetectives inschakelen om sociale huurders te controleren SPS

18 oktober 2019

21u59

Bron: VRT NWS 2 De Vlaamse regering wil privédetectives inschakelen om na te gaan of huurders van een sociale woning eigendommen in het buitenland hebben. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) vanavond in ‘Terzake’ gezegd.

De discussie over het inzetten van privédetectives is niet nieuw. Het OCMW van Antwerpen was daar vorig jaar al mee begonnen, maar kwam daar op terug nadat de bevoegde federale minister Denis Ducarme (MR) begin dit jaar eiste dat de praktijk werd stopgezet. Maar in juni gaf een vrederechter in het Oost-Vlaamse Hamme voor het eerst een sociale huisvestingsmaatschappij gelijk nadat ze privé-onderzoekers had ingeschakeld om na te gaan of huurders in het buitenland een huis hebben. “Als die huurders of kandidaat-huurders daar een huis of bouwgrond hebben, is dat een geldige reden om hen hier in België een sociale woning te weigeren”, alus de vrederechter.

De nieuwe Vlaamse regering wil nu ook privédetectives inzetten. “We gaan ervoor zorgen dat elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen beroep kan doen op dergelijke partners”, zei Diependaele in ‘Terzake’. “In verschillende landen binnen en buiten Europa kunnen die gaan controleren of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. En dan zal het aan de individuele huisvestingsmaatschappijen zijn om te beslissen of ze al dan niet beroep doen op die onderzoeksbureaus”, aldus de minister.