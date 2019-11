Vlaamse regering wil geen subsidies voor organisaties die “segregatie in de hand werken” PVZ

22 november 2019

Bron: Belga 0 De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld hebben een voorstel van decreet klaar dat de subsidiëring van organisaties "die zich terugplooien op hun etnisch-culturele afkomst" stopzet. De meerderheidspartijen willen daarmee snel uitvoering geven aan een belofte uit het Vlaamse regeerakkoord. Het is nog onduidelijk welke organisaties precies getroffen zullen worden, maar verschillende initiatieven maken zich zorgen over hun voortbestaan.

De nieuwe Vlaamse regering kondigde het al aan. "Initiatieven die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken, worden niet meer gesubsidieerd vanuit de Vlaamse overheid", zo stond te lezen in de regeringstekst. Over de precieze draagwijdte en de mogelijke impact van die passage is al behoorlijk wat inkt gevloeid.

De Vlaamse meerderheidspartijen laten er alvast geen gras over groeien en hebben een voorstel van decreet klaar. "Organisaties die segregatie in de hand werken subsidiëren we niet langer, maar wanneer ons voorstel wordt goedgekeurd, krijgen initiatieven die samenleven bevorderen onze steun", zeggen de indieners Marius Meremans (N-VA), Karin Brouwers (CD&V) en Stephanie D'Hose (Open Vld) vrijdag in een gezamenlijk persbericht.

Angst en onduidelijkheid

Het is nog niet duidelijk welke organisaties precies getroffen zullen worden, al vrezen verschillende initiatieven hun subsidies te verliezen. Vooral de organisaties die zich expliciet beschrijven als ‘etnisch-culturele federaties’, zoals de ‘Federatie van Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties’, maken zich zorgen. Op de website van Socius staan er 12 officiële etnisch-culturele instanties zoals de ‘Turkse Unie van België’, de ‘Federatie Wereldvrouwen’ en het multiculturele ACLI. Ook op de site van de Vlaamse Gemeenschapscommissie staan er een aantal iniatieven zoals de ‘Engelstalige Afrikaanse gemeenschap in België’ (FAAB) of het Internationaal Comité.

Vlot integreren

Volgens de indieners moeten nieuwkomers zich vlot kunnen integreren in de samenleving. "We reiken hen de hand om zich te engageren binnen organisaties die aan emancipatie en gemeenschapsvorming doen voor alle Vlamingen. Een kritisch middenveld is belangrijk, maar organisaties die zich louter terugplooien op hun etnisch-culturele achtergrond zorgen niet voor integratie maar voor segregatie en willen en kunnen we dus niet meer subsidiëren", klinkt het.

In de voorgestelde bijsturing wordt "gemeenschapsvorming" een sleutelbegrip. Zo zal er prioritair geld gaan naar organisaties "die inzetten op gemeenschapsvorming, verbinding, samenwerking, segregatie tegengaan, bruggen bouwen en formeel en informeel leren".

De meerderheidspartijen hebben haast. Ze hebben een spoedadvies gevraagd aan de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Media en Sport (SARC). Bedoeling is dat het voorstel snel op de agenda komt van het Vlaams Parlement. Volgens de indieners moet het zo snel gaan zodat de betrokken organisaties "voldoende tijd hebben om zich aan te passen aan dit nieuwe decreet en het als leidraad te kunnen gebruiken bij de komende subsidieronde".