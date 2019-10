Vlaamse regering vraagt uitstel voor beleidsnota's SPS

14 oktober 2019

07u58

Bron: Belga 0 De Vlaamse regering heeft de fractieleiders gevraagd om de beleidsnota's uit te stellen tot januari. Dat schrijft Het Belang van Limburg. Het zou volgens de krant de eerste keer zijn dat de beleidsnota's niet in oktober worden ingediend en besproken.

Bij het begin van de legislatuur dient elke Vlaamse minister een eigen beleidsnota in, met daarin een gedetailleerde uitleg over hoe die zijn of haar stukje regeerakkoord wil uitvoeren. De tekst wordt dan besproken in de bevoegde parlementaire commissies.

Normaal gezien gebeurt dat in oktober, maar de regering Jambon heeft de fractieleiders gevraagd uit te stellen tot januari. Door enige vertraging in de Vlaamse formatie is het regeerakkoord er pas sinds begin deze maand, en de ministers moeten hun kabinetten nog grotendeels samenstellen.

De fractieleiders van de oppositie beraden zich over de vraag. "Dit is ongepast. Maar we discussiëren liever grondig op basis van uitgewerkte documenten dan op basis van een copy paste van het regeerakkoord", klinkt het daar.

