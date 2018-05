Vlaamse regering vindt nog geen akkoord over invoering statiegeld Bourgeois tikt Schauvliege op de vingers over statiegeld: "Zeer ongelukkig dat dit gebeurd is" TT

18 mei 2018

12u03

Bron: Belga, eigen berichtgeving 770 De Vlaamse regering heeft nog geen akkoord kunnen bereiken over de eventuele invoering van statiegeld op blikjes en petflessen. N-VA en Open Vld zijn niet voor het plan van minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) te vinden. Het verpakkingsplan werd inhoudelijk zelfs niet aangesneden.

De bespreking verschuift naar volgende week, zo is te horen. De verdeeldheid in de Vlaamse meerderheid blijft dus groot. De Vlaamse regering boog zich sinds 10 uur over het verpakkingsplan van Schauvliege. Zij wil, zo bleek vorige week uit een aantal krantenartikelen, zorgen voor minder overbodige verpakkingen en minder zwerfvuil. De invoering van statiegeld op blikjes en petflessen maakt deel uit van het plan.

Vlaanderen wil wel "een omvattend actieplan tegen zwerfvuil, maar de manier waarop is niet besproken", zegt minister-president Geert Bourgeois (N-VA) nu na de vergadering van zes uur.

Bourgeois had Schauvliege eerder op de dag al berispt omdat ze haar plan vorige week al in de media bracht. Hij noemde dat "zeer ongelukkig", zei Bourgeois in De Ochtend. "Er is nu een actuadebat op het scherp van de snee, wat de besluitvorming in de regering niet zal vergemakkelijken."

Felle discussie

"Er is nog geen regeringsstandpunt", beklemtoonde de minister-president ook. Volgens hem zal de besluitvorming over het dossier ook niet geholpen worden door het feit dat het debat al in het openbaar wordt gevoerd. Een fors actualiteitsdebat in het Vlaams parlement toonde woensdag nog aan dat coalitiepartners Open Vld en N-VA niet willen weten van statiegeld. Er werd vooral tussen CD&V en N-VA bij momenten bits gediscussieerd.

Ook Bourgeois beklemtoonde dat het debat nog gevoerd moet worden. "Mijn partij is voor de strijd tegen zwerfvuil, maar er is veel meer zwerfvuil dan blikjes en petflessen. We willen een totaalplan", zo stelde hij.

De minister-president meende ook dat er nog overleg nodig is met de verpakkingssector en dat de gevolgen voor onder meer de winkels nog bekeken moeten worden.