Vlaamse regering vindt geen akkoord over Klimaatplan: “Bijkomende berekeningen nodig” TT

06 december 2019

15u00

Bron: Belga 0 De Vlaamse regering blaast de geplande persconferentie over het Energie- en Klimaatplan af. “Er zijn bijkomende berekeningen nodig”, zegt de woordvoerder van minister-president Jan Jambon (N-VA).

Minister van Energie, Omgeving, Justitie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) legde vandaag het langverwachte Vlaamse Klimaatplan op de tafel van de Vlaamse regering. Na afloop van de ministerraad was een persconferentie gepland om het akkoord voor te stellen, maar dat gaat dus niet door.

“We willen zeker zijn over de cijfers. Het heeft geen zin om te zeggen: ‘Met die maatregelen gaan we zoveel CO2-reductie bereiken’, als we daar niet zeker van zijn”, aldus de woordvoerder van Jambon. Het is de bedoeling om dit weekend nog enkele maatregelen meer in detail uit te werken, en de regering maandag opnieuw samen te roepen voor overleg.

Persconferentie over klimaatplan #VlaReg afgelast. Woordvoerder van @JanJambon, @OVanRaemdonck: "We willen zeker zijn over de cijfers. Het heeft geen zin om te zeggen met die maatregelen gaan we zoveel CO2-reductie bereiken als we daar niet zeker van zijn." pic.twitter.com/KyntOcif4H Maarten Weynants(@ MaartenWeynants) link