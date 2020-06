Vlaamse regering verdeelt bijna 300 miljoen euro uit corona-noodfonds: 65 miljoen euro voor cultuur LH

02 juni 2020

10u17 1 De Vlaamse regering geeft tijdens een persconferentie meer uitleg gegeven over de verdeling van het coronanoodfonds, waarvan het bedrag is verhoogd tot bijna 300 miljoen euro. Voor cultuur wordt een noodfonds van 65 miljoen euro voorzien.



De regering-Jambon kondigde begin april al aan dat er een Vlaams noodfonds van 200 miljoen euro zou komen voor de gesubsidieerde onderdelen van de sectoren cultuur, jeugd, media, toerisme en sport, maar ook voor de sierteeltsector en bepaalde delen van onderwijs, mobiliteit en openbare werken.

Na weken gesprekken en soms moeizame onderhandelingen bereikte de regering vorige week een akkoord over de verdeling van dat fonds.

Vierde schuif van maatregelen

Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) had het over een “vierde schuif in de ladekast van maatregelen”, na de hinderpremie, de compensatiepremie en het solvabiliteitsplan- om bedrijven. “Nu willen we zoveel mogelijk ondernemers, verenigingen en bedrijven ondersteunen. Ik denk aan freelancers, jeugdverenigingen en vrijetijdsverenigingen.”

“Oorspronkelijk was er 200 miljoen euro voor dat noodfonds gepland, nu is beslist om dat bedrag te verhogen naar meer dan 265 miljoen euro. Dat zal rechtstreeks overgemaakt aan de getroffen sectoren en hoeft niet terugbetaald te worden. Daarnaast is nog eens 31 miljoen euro aan waarborgen en leningen voorzien”, kondigde Jambon aan.

Noodfonds voor cultuur

Voor de cultuursector is een noodfonds van 65 miljoen euro voorzien. Daarnaast krijgen steden en gemeenten 67 miljoen euro die ze vrij kunnen verdelen over lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. “Ik verwacht dat daarvan nog eens 20 miljoen naar de lokale cultuur zal gaan”, aldus Jambon.

“Dat zal niet genoeg zijn om de totale schade te compenseren, dat zou onbetaalbaar zijn”, aldus Jambon nog. “We hebben wel beloofd dat we gezonde bedrijven door de crisis zullen helpen.” De regering kiest ervoor om enkel gesubsidieerde cultuurorganisaties rechtstreeks te ondersteunen. De niet-gesubsidieerde moeten dus rekenen op het gemeentefonds en op indirecte steun.

De sportfederaties krijgen 10 miljoen euro uit het noodfonds, net als de media. Voor de jeugdsector wordt 15 miljoen euro voorzien. Er komt ook steun voor het Gemeentefonds sport-cultuur-jeugd (87 miljoen euro), landbouw (35 miljoen euro), schoolreizen in het onderwijs (10 miljoen euro), toerisme en jeugdtoerisme (30 miljoen euro) en mobiliteit (47 miljoen euro).

