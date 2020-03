Vlaamse regering verbiedt uithuiszettingen tijdens coronacrisis Belga

20 maart 2020

14u55 0 De Vlaamse regering verbiedt tijdens de coronacrisis uithuiszettingen. Het gaat zowel om sociale woningen als om woningen op de private huurmarkt, meldt minister van Wonen Matthias Diependaele.

“Deze coronapandemie is geen moment om aan uithuiszettingen te doen”, verklaart Diependaele. “Daarom laten we ze tijdelijk niet toe, en dat zowel op de sociale als op de private huurmarkt.”

Als een burgemeester beslist dat een uithuiszetting in het kader van een onbewoonbaarverklaring noodzakelijk is, moet hij onmiddellijk een alternatief voorzien. “Om de plaatselijke besturen hierin bij te staan, kan eenmalig een beroep worden gedaan op de middelen van het Fonds voor de Huisvesting”, aldus nog Diependaele.