Vlaamse regering trekt 4,5 miljoen euro uit voor kwetsbare kinderen SVM

30 april 2020

15u27

Bron: Belga 12 De Vlaamse regering trekt 4,5 miljoen euro uit voor de ondersteuning van kwetsbare kinderen en jongeren tijdens de coronacrisis. Dat laat bevoegd minister Benjamin Dalle (CD&V) weten. Het gaat vooral om manieren om de jongeren digitaal en vanop afstand te bereiken.

Het plan kwam tot stand na een uitgebreide bevraging van het veld. De doelgroep bevat onder meer jongeren in armoede, in een kwetsbare thuissituatie en in een moeilijk schooltraject. Zo is er 1 miljoen euro voor pakketten met ontspannings- en informatiemateriaal die verdeeld zullen worden door de Huizen van het Kind in Vlaanderen en in Brussel.

De anonieme chatlijn Nupraatikerover.be van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling wordt versterkt, net als een veertigtal lokale initiatieven voor huiswerkbegeleiding. Daarvoor is 275.000 euro voorzien. Het Kenniscentrum Mediawijsheid krijgt 150.000 euro om jongeren te begeleiden in het online leren en ontspannen.



Daarnaast is er ook extra geld voor de jeugdwerkorganisaties en voor de heropstart van het jeugdwerk in jeugdhulpvoorzieningen. De regering voorziet tot slot 2,1 miljoen euro voor een brede projectoproep om organisaties aan te moedigen zelf met ideeën te komen om kwetsbare jongeren te bereiken.

Lees ook:

“Ouders van personen met een handicap die thuiszitten zijn ten einde raad”

Vijf kinderen en tieners over de terugkeer naar school: “De juf kan het veel beter uitleggen dan mama” (+)