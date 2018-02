Vlaamse regering straft lakse zorgkassen: ze kunnen tot 20 procent werkmiddelen kwijtspelen KVDS

13 februari 2018

08u13

Bron: Belga 1 Inefficiënte zorgkassen dreigen tot 20 procent van hun werkingsmiddelen te verliezen. De Vlaamse regering gaat hun subsidies koppelen aan de tijdige afhandeling van ledenbijdragen en uitbetaling van tegemoetkomingen. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Elk jaar betaalt elke Vlaming die ouder is dan 26 jaar, een ledenbijdrage aan een zorgkas naar keuze. Sinds 1 januari bedraagt die 51 euro.

De meeste Vlamingen kiezen als zorgkas voor bekende organisaties als de Christelijke of Socialistische Mutualiteiten of de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Die zullen voortaan beter op hun tellen moeten passen, want 4 procent van hun werkingsmiddelen - die de zorgkassen krijgen als subsidies - wordt dit jaar al afhankelijk van hun efficiëntie. De mogelijke financiële sanctie voor te lakse zorgkassen loopt stelselmatig op tot 20 procent in 2022.

Bij de controle houdt de Vlaamse overheid straks vooral rekening met een tijdige afhandeling van de ­ledenbijdragen. Concreet: de zorgkassen zullen ten laatste in april al een eerste aanmaning moeten sturen als een lid de jaarlijkse bijdrage nog niet heeft gestort. Omgekeerd wordt ook rekening gehouden met de tijdige uitbetaling van tegemoetkomingen aan de leden.