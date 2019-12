Vlaamse regering stopt selectieprocedure provinciegouverneur Oost-Vlaanderen TT

06 december 2019

15u59

Bron: Belga 0 De Vlaamse regering heeft beslist om de selectieprocedure voor de zoektocht naar een provinciegouverneur in Oost-Vlaanderen "met onmiddellijke ingang" stop te zetten. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) bekendgemaakt.

De vorige Vlaamse regering bereikte geen consensus over de opvolging van gouverneur Jan Briers in Oost-Vlaanderen. De nieuwe selectieprocedure, die meer objectiviteit moest garanderen, verzandde in een eindeloze discussie zonder politieke consensus. De Vlaamse regering zet die procedure daarom stop en heeft een princiepsakkoord om de gouverneur(s) opnieuw zelf te benoemen zoals dat voordien ook gebeurde.

"De regering wil de benoemingen zo snel mogelijk laten volgen", klinkt het. De regering moet namelijk niet alleen in Oost-Vlaanderen op zoek naar een nieuwe gouverneur. Eerder deze week kondigde Limburgs gouverneur Herman Reynders aan dat hij in februari 2020 stopt en volgende week bereikt ook Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar.

In afwachting van de nieuwe gouverneurs zullen er volgens minister Somers "waarnemende gouverneurs" worden aangesteld. Huidig Oost-Vlaams waarnemend gouverneur Didier Detollenaere gaat op 1 februari 2020 zelf op pensioen.