Vlaamse regering start zoektocht naar opvolger voor Kesteloot bij De Lijn MDG

03 juli 2020

15u24

Bron: Belga 0 De Vlaamse regering start de zoektocht naar de opvolger van Roger Kesteloot als directeur-generaal van De Lijn. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Kesteloot maakte in mei bekend dat hij vervroegd stopt als directeur-generaal. De nieuwe directeur-generaal moet op 1 januari 2021 van start gaan en heeft een mandaat van zes jaar.

Eind mei maakte Roger Kesteloot bekend dat hij zijn mandaat als directeur-generaal bij De Lijn niet volledig zal uitzitten. Hij zet eind dit jaar een stap opzij, terwijl zijn mandaat normaal liep tot 30 april 2022. Vlaams minister van Mobileit Lydia Peeters (Open Vld) laat nu weten dat de zoektocht naar de opvolger van Kesteloot gestart wordt. De Vlaamse regering heeft vandaag/vrijdag de functiebeschrijving goedgekeurd en start met een selectieprocedure voor de opvolging.

Stevige uitdaging

De uitdagingen voor de toekomstige baas van De Lijn zijn niet min. De Lijn krijgt een andere rol in het Vlaamse mobiliteitslandschap en de vervoersmaatschappij moet zich in een benchmark bewijzen om de toekomst te kunnen blijven opereren als interne exploitant. En daarnaast zijn er natuurlijk de uitdagingen op het vlak van dienstverlening, reizigerstevredenheid, stiptheid, doorstroming, vergroening van de vloot.

“Leider, manager, ondernemer én coach”

De Vlaamse regering gaat daarom op zoek naar een "leider, manager, ondernemer én coach”. De opvolger van Kesteloot moet minstens 5 jaar ervaring hebben in algemeen management en/of een leidinggevende functie verworven hebben in de voorbije 10 jaar. Hij/zij moet ook ervaring hebben in de mobiliteitssector.

De functie wordt bekendgemaakt in het Belgisch staatsblad, de (personeelsbijlage van de) Vlaamse kranten, de website van de VDAB, de website www.werkenvoorvlaanderen.be en enkele specifieke jobkanalen.

Selectieprocedure

De Vlaamse regering wordt in haar zoektocht bijgestaan door een extern bureau (Odgers Berndston). Dat bureau zal instaan voor het uitvoeren van de selectieprocedure en het actief zoeken naar de juiste kandidaten voor deze functie. Nadien volgt een selectieprocedure met onder meer gesprekken, assessments en interviews. Na die procedure zal minister Peeters haar keuze voorleggen aan de Vlaamse regering. Het is finaal de regering die de nieuwe directeur-generaal benoemt.