Vlaamse regering start proefproject met zonnepanelen op waterplassen Jef Artois

01 april 2018

14u48

De Vlaamse regering maakt 6 miljoen euro vrij voor proefprojecten met zonnepanelen op kleine wateroppervlaktes. Het gaat bijvoorbeeld om meertjes of vijvers die niet echt een andere functie hebben, zo heeft Vlaams minister van Energie en Begroting Bart Tommelein (Open Vld) zondag gezegd in VTM Nieuws.

Tommelein geeft als voorbeeld een put die ontstaan is door zandwinning en waar water in blijft staan. "Dat is geen recreatief meer en ook geen natuurgebied, dat is gewoon water dat daar staat en waar zonnepanelen kunnen worden geplaatst", zegt hij.

Volgens de liberaal kunnen zonnepanelen op water veel meer rendement halen dan op daken. Ze kunnen bijvoorbeeld meedraaien met de zon, of het licht gebruiken dat weerkaatst wordt door het water. Maar ze zijn wel duurder om te plaatsen.

De bedoeling is om met de 6 miljoen euro een aantal proefprojecten op te starten.

Het geld werd opzijgezet in het kader van de begrotingscontrole van de Vlaamse regering. Het is onderdeel van de 100 miljoen euro die de regering vond voor investeringen.