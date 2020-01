Vlaamse regering schuift VRT-CEO Paul Lembrechts opzij Redactie

20 januari 2020

09u43

Bron: VRT NWS 34 De strijd aan de top van de VRT eindigt met een nederlaag voor CEO Paul Lembrechts (62). De Vlaamse regering schuift hem opzij. Dat meldt de VRT. Om 11u licht de openbare omroep het ontslag toe.

Lembrechts en de nummer twee bij de VRT, directeur media en productie Peter Claes, konden al een tijdje niet meer samen door één deur. Zo onderhandelde Claes achter de rug van Lembrechts met N-VA over de toekomst van de VRT en zat hij ook al samen met de concurrenten DPG Media (VTM) en SBS (VIER) om te praten over een Vlaamse Netflix.

Lembrechts goot zijn ongenoegen enkele weken geleden in een officiële brief aan de raad van bestuur. Claes moet eruit, stond erin, zij het in andere bewoordingen. De raad van bestuur antwoordde, even kort samengevat: Claes blijft. Los het zelf op. Daarop zette Lembrechts Claes op non-actief en schreven de vier andere directeurs in een gezamenlijke brief aan de raad van bestuur dat ze Lembrechts steunen.

Persconferentie

De Vlaamse regering heeft daar nu anders over beslist en schuift Lembrechts opzij. Vraag is nu of de rest van het directiecomité, die Lembrechts steunden, hem volgen richting uitgang of niet.

Om 11 uur organiseert de VRT een persconferentie aan de Reyerslaan. Daar zal het vertrek van CEO Lembrechts worden toegelicht.

ACV: “Spijtige zaak”

“Dit is een spijtige zaak”, oordeelt Carlos Van Hoeymissen van de christelijke vakbond ACV. “Van in het begin hield hij voet bij stuk als het over een correcte financiering ging. Hij had daardoor de sympathie van het personeel.”

Lembrechts probeerde nog de scherpe kantjes van een sociaal plan af te vijlen, maar Van Hoeymissen vreest nu voor de botte bijl. “Als er dan toch bespaard moet worden, willen we dat dat zo sociaal mogelijk gebeurt.”