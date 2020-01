Vlaamse regering schuift VRT-CEO Paul Lembrechts opzij, Leo Hellemans wordt interim-CEO Redactie

20 januari 2020

09u43

Bron: De Tijd, De Morgen, Belga 40 De strijd aan de top van de VRT eindigt met een nederlaag voor CEO Paul Lembrechts (62). De Vlaamse regering schuift hem opzij. Dat meldt de VRT. Leo Hellemans wordt interim-CEO. Hij moet beslissen over het lot van Peter Claes en andere directieleden. Tegen de zomer wil de regering een definitieve CEO vinden, verklaarde Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) vandaag op een persconferentie.

Lembrechts en de nummer twee bij de VRT, directeur media en productie Peter Claes, konden al een tijdje niet meer samen door één deur. Zo onderhandelde Claes achter de rug van Lembrechts met N-VA over de toekomst van de VRT en zat hij ook al samen met de concurrenten DPG Media (VTM) en SBS (VIER) om te praten over een Vlaamse Netflix.

Lembrechts goot zijn ongenoegen enkele weken geleden in een officiële brief aan de raad van bestuur. Claes moet eruit, stond erin, zij het in andere bewoordingen. De raad van bestuur antwoordde, even kort samengevat: Claes blijft. Los het zelf op. Daarop zette Lembrechts Claes op non-actief en schreven de vier andere directeurs in een gezamenlijke brief aan de raad van bestuur dat ze Lembrechts steunen.

Persconferentie

De Vlaamse regering heeft daar nu anders over beslist en schuift Lembrechts opzij. Vraag is nu of de rest van het directiecomité, die Lembrechts steunden, hem volgen richting uitgang of niet.

Leo Hellemans wordt ondertussen interim-CEO. Hij moet beslissen over het lot van Peter Claes en andere directieleden. Hellemans wil daarover de komende tijd gesprekken voeren. “Daarna ga ik een voorstel doen over het al dan niet herschikken van de directie”, zegt hij. “Dat mag geen maanden duren.”

Zelf wil Hellemans geen crisismanager genoemd worden. “De VRT is niet in crisis”, zegt hij “Ik vind het bijzonder jammer dat een bemiddelingspoging niet is geslaagd. Ik heb niet geredeneerd vanuit mijn verstand, wel vanuit mijn hart.”

Hellemans was in het verleden hoofdredacteur van de nieuwsdienst van de openbare omroep en werd in 2014 benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de VRT, als opvolger van Sandra De Preter. In 2016 ging hij met pensioen, waarna Paul Lembrechts hem opvolgde.

Tegen de zomer wil de regering een definitieve CEO vinden, volgens Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V). Dalle herhaalde dat in de directie van de openbare omroep “een diepe vertrouwenscrisis” is gegroeid. Topman Paul Lembrechts “is er niet in geslaagd het vertrouwen te herstellen en had niet meer de geloofwaardigheid om de openbare omroep te leiden”, stelde de minister.

“Onaanvaardbaar”



Het vakbondsfront bij de VRT vindt het ontslag van Lembrechts onaanvaardbaar. “Lembrechts heeft zich ondubbelzinnig geëngageerd om de toekomst van de VRT te beschermen tegen de massale besparingen die de Vlaamse regering ons wil opleggen”, klinkt het. “De reactie van de Vlaamse regering is hem te ontslaan. Dat is voor ons onaanvaardbaar”, zeker nu de onderhandelingen over een nieuwe beheersovereenkomst op het punt staan te beginnen.

Een crisismanager aanstellen is volgens de personeelsvertegenwoordigers zinloos. “Er is helemaal geen crisis bij de VRT. De openbare omroep functioneert beter dan ooit tevoren. De enige crisis is die, die door de Vlaamse regering zelf veroorzaakt is.”

Van de nieuwe CEO wordt alvast geëist dat “zij of hij zich even ondubbelzinnig engageert tegen de verwoestende besparingen die de Vlaamse regering blijft doordrukken”. Ook al wordt één personeelslid ontslagen (Lembrechts dus), “er blijven er nog 1.999 die zullen blijven vechten voor de toekomst van de openbare omroep”.

Bij de VRT loopt momenteel een stakingsaanzegging. Die werd vorige week nog door de vakbonden verlengd tot eind juli.

“Paniekvoetbal?”

Ook bij sp.a kan de beslissing om Lembrechts opzij te zetten rekenen op kritiek. In een reactie zegt Vlaams parlementslid Katia Segers van sp.a dat de Vlaamse regering de VRT in chaos stort. “Is dit paniekvoetbal van de Vlaamse regering of een doelbewuste strategie om de VRT te verzwakken?”, vraagt ze zich af.

“Bovendien is met het ontslag van Lembrechts de interne onrust niet opgelost. Met uitzondering van Claes had het directiecomité zich immers unisono en duidelijk achter Paul Lembrechts geschaard”, zegt Segers.

“Op dit cruciale moment, met een nieuwe raad van bestuur die de nieuwe besparingen moet uitvoeren en de nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse regering moet onderhandelen, is het essentieel om in het belang van de instelling en van de mensen op de werkvloer zo snel mogelijk de rust te herstellen en zo snel mogelijk werk te maken van een sterke visie op de missie en opdracht van het huis van vertrouwen.”

Volgens Segers wacht er interim-manager Leo Hellemans “een zware en belangrijke taak” om hiervan werk te maken.