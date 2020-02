Vlaamse regering schrapt retroactieve uitbetaling kinderbijslag aan vluchtelingen ttr

21 februari 2020

11u57

Bron: belga 30 De Vlaamse regering heeft vandaag beslist de retroactieve uitbetaling van het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, aan erkende vluchtelingen te schrappen. Dat heeft minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bekendgemaakt. De maatregel was al voorzien in het regeerakkoord. Eind vorig jaar veroorzaakte minister-president Jan Jambon (N-VA) een mediastorm met uitspraken over die retroactieve uitbetaling.

Bij de vorming van de nieuwe Vlaamse regering was al afgesproken dat erkende vluchtelingen voortaan geen retroactieve kinderbijslag meer zouden krijgen voor de periode van hun asielprocedure. De redenering is dat een vluchteling al recht heeft op opvang in een opvangstructuur ("bed-bad-brood") en dat andere asielzoekers ook geen retroactief recht hebben op kinderbijslag. "De maatregel die we nu terugdraaien, schoot zijn doel voorbij. Wie asiel aanvraagt, heeft al recht op bed-bad-brood, de retroactieve kinderbijslag was dus dubbelop", zegt minister-president Jan Jambon.

Jambon zelf veroorzaakte eind 2019 nogal wat ophef met een uitspraak over de retroactieve uitbetaling van de kinderbijslag. In een portret in De Tijd zei de Vlaamse regeringsleider dat hij weet had van een familie van asielzoekers die na haar regularisatie zoveel achterstallige kinderbijslag kreeg, dat ze er meteen een huis van kon kopen. Een uitspraak die niet alleen bij tegenstanders kwaad bloed zette. Ook coalitiepartner Open Vld was scherp: "Een extreemrechts broodjeaapverhaal", zei Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten.

Maatregel geschrapt

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke is de maatregel nu geschrapt. Vluchtelingen zullen concreet pas recht hebben op het Groeipakket vanaf de datum waarop de beslissing tot erkenning als vluchteling is genomen en dus niet langer vanaf de datum van aanvraag van de vluchtelingenstatus. De maatregel heeft een positieve budgettaire impact. Zo werd vorig jaar voor een totaalbedrag van 1 miljoen euro aan retroactieve uitbetalingen uitgevoerd.

Minister van Welzijn Wouter Beke: "Het is belangrijk dat we de middelen voor het Groeipakket zo correct mogelijk inzetten. Dat de groep van erkende vluchtelingen eigenlijk twee maal steun kreeg, was het gevolg van een goedbedoelde maatregel, maar niet verdedig- en uitlegbaar. Zoals beloofd bij de regeringsvorming, hebben we deze anomalie snel aangepakt.”