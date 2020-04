Vlaamse regering past regels in woonzorgcentra niet aan: “Bezoek is niet mogelijk, en dat blijft zo” jv

16 april 2020

13u18 22 De Vlaamse regering past de regels voor bezoek in woonzorgcentra voorlopig niet aan. "Bezoek is niet mogelijk. En dat blijft zo - wij passen die regels nu niet aan. Hoe moeilijk dat ook is voor de mensen die er verblijven en hun familie", zo melden minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) en minister-president Jan Jambon (N-VA).



Gisteren/woensdag besliste de Nationale Veiligheidsraad om bezoek in onder meer woonzorgcentra toe te laten onder bepaalde voorwaarden. De maatregel werd door de sector op heel wat onbegrip onthaald.

De Vlaamse regering, die via Jambon zelf ook vertegenwoordigd is in de Nationale Veiligheidsraad, gaat bezoek in woonzorgcentra voorlopig niet toelaten, zo meldt ze. “Op dit ogenblik mag bezoek in woonzorgcentra niet. Ik heb begin maart al de woonzorgcentra en andere voorzieningen als eerste in lockdown geplaatst en dat blijft tot nader order ook zo”, bevestigde Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, in VTM Nieuws. “Die beslissing was bijzonder ingrijpend en we moeten wel nadenken over bezoekrecht en in welke omstandigheden dat zou kunnen gebeuren, maar dan in goed overleg, samen met de taskforce die de Vlaamse regering vorige week oprichtte voor de zorg, en niet onverhoeds”, zei Beke.

Gedegen overleg

Dat overleg was er gisteren duidelijk niet en dat beseffen de politici ook. “Premier Sophie Wilmès heeft mij daarover gebeld”, zei Beke. “Iedereen deelt dezelfde bezorgdheid over het mentaal welzijn van kwetsbare personen, de intenties zijn goed”, bleek uit het gesprek. “We worstelen allemaal met dat dilemma tussen volksgezondheid en welzijn.”

“Iedereen weet dat we op een bepaald moment weer bezoek zullen moeten toelaten”, aldus Beke. “Maar wanneer, op welke veilige manier en in welke omstandigheden we dat gaan organiseren, dat vraagt een gedegen aanpak. Dat zal nog wat geduld vergen, maar dat betekent niet dat het onderwerp vandaag al niet op tafel ligt.”

