Vlaamse regering onderzoekt derde rijstrook op Limburgse snelwegen KVE

16 december 2019

21u15

Bron: Belga 0 De autosnelwegen E313 en E314 krijgen in Limburg mogelijk drie rijstroken, zo meldde TV Limburg. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) bevestigt dat de Vlaamse regering drie MER-studies heeft besteld voor het traject op de E314 tussen Heusden-Zolder en Genk-Centrum, en voor de trajecten op de E313 tussen Beringen en Ham, en tussen Lummen en Hasselt-Oost.

De Vlaamse regering onderzoekt een derde rijstrook of spitsstrook op de Limburgse snelwegen. De MER-studie voor het traject tussen Heusden-Zolder en Genk-Centrum is momenteel lopende. Ook de studie voor Beringen-Ham is al aanbesteed, terwijl die van Lummen tot Hasselt-Oost volgend jaar volgt. Dat laatste traject is echter minder evident, omdat het zich in de nabijheid van de Abdij van Herkenrode bevindt.

"We hebben de studies opgestart om te kijken of er een derde rijstrook of spitsstrook kan komen. Enerzijds willen we investeren in het onderhoud van autosnelwegen en we hebben ook capaciteit op onze wegen nodig", zegt Peeters. "Anderzijds willen we zo veel mogelijk mensen aanzetten om alternatieve vervoersmiddelen te gebruiken. Zo investeren we in fietsinfrastructuur, maar ook in openbaar en collectief vervoer."

"Als die derde rijstrook of spitsstrook er wel komt, zullen er onteigeningen moeten gebeuren

Tegen het najaar van 2020 verwacht de Vlaamse regering de resultaten. "Als uit de studie blijkt dat het niet aangewezen is, dan zal de derde rijstrook of spitsstrook er niet komen, want dan zal men ook geen omgevingsvergunning bekomen", legt Peeters uit. "Als die er wel komt, zullen er onteigeningen moeten gebeuren. Daar hopen we ook snel vooruitgang te boeken, want sommige procedures zijn al heel lang lopende. Het moet in overleg gebeuren, maar als dat niet gaat, zullen we sneller gerechtelijke stappen moeten ondernemen."

Voka - KvK Limburg pleit al jaren voor een derde rijstrook op de snelwegen en juicht de mogelijke verbreding dan ook toe. "Deze maatregel is een oplossing voor onze interne mobiliteit, maar op die manier staan we nog niet veel sneller in Antwerpen of Brussel. Ook buiten de provinciegrenzen is de verbreding noodzakelijk", zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. "Deze ingreep is ook noodzakelijk om de troeven van onze euregionale ligging te behouden."