Vlaamse regering neemt 3 miljard euro subsidies onder de loep

12 november 2019

06u17

Bron: Belga, De Tijd 0 Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) gaat de 3 miljard euro subsidies die Vlaanderen elk jaar uitdeelt in kaart brengen. "Ik wil duidelijkheid scheppen over waar we precies geld aan uitgeven. Nu hebben we geen helder overzicht", zegt hij in een gesprek met De Tijd.

Het was al bekend dat Jambon I 6 procent of 180 miljoen euro minder subsidies per jaar wil toekennen. Om die reden stond de cultuursector de voorbije dagen op zijn achterste poten. Maar de Vlaamse regering wil dus nog een andere weg bewandelen. Diependaele geeft zichzelf vier jaar om een databank van de volledige Vlaamse subsidiestroom op poten te zetten. Het gaat om steun aan de socio-culturele sector, welzijn, bedrijven, en onderzoek en ontwikkeling.

Meer transparantie

Een van de doelstellingen is meer transparantie bieden, ook voor de burger. "De databank wordt in eerste instantie een intern instrument. Maar op de lange termijn is het wel de bedoeling dat het publiek ze kan raadplegen, in de mate dat dat te verenigen valt met de privacyregels", zegt Diependaele. Daarnaast wil de regering vlotter kunnen vaststellen of er dubbels in de subsidiëring zitten. "Het kan perfect zijn dat een organisatie uit 17 potten subsidies krijgt en dat die alle 17 gerechtvaardigd zijn. Alleen weten we dat nu niet.”



De creatie van de databank past in de overgang naar een prestatiegerichte begroting. Wordt de databank dan ook het begin van een volgende saneringsronde? "Helemaal niet", verzekert Diependaele. 'Maar als de overheid haar kerntaken bijstuurt, is het logisch dat dat ook met subsidies gebeurt.”

