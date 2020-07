Vlaamse regering moet 265.000 euro betalen aan Greenpeace omdat luchtkwaliteitsplan niet voldoet SVM

28 juli 2020

17u48

Bron: Belga 10 Het luchtbeleidsplan dat de Vlaamse regering opstelde na een veroordeling door de Brusselse rechtbank van eerste aanleg voldoet niet aan de eisen. De Vlaamse regering is Greenpeace bijgevolg een dwangsom van 265.000 euro verschuldigd. Dat heeft de Brusselse beslagrechter beslist. De Vlaamse regering gaat in beroep.

Milieuorganisatie Greenpeace had in 2017 de Vlaamse overheid gedagvaard via een milieustakingsvordering omdat ze van mening was dat het Vlaams Gewest te weinig deed om de luchtkwaliteit in Vlaanderen te controleren. De informatie die doorgegeven werd aan de Europese Unie was ook niet correct en volledig. Er was met andere woorden nood aan een luchtsaneringsplan.

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg gaf Greenpeace in oktober 2018 gelijk en verplichtte de overheid om binnen het jaar na de betekening van het vonnis een luchtkwaliteitsplan op te stellen. Daarop stond een dwangsom van 1.000 euro per dag.

Deurwaarder

Het Vlaams Gewest stelde tijdig zo'n plan op, maar dat voldeed volgens Greenpeace niet aan de eisen die de rechtbank had opgelegd. Daarom stuurde de organisatie begin november 2019 een deurwaarder naar het kabinet van Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) om de dwangsommen op te eisen die de rechtbank voorzien had.

Het Vlaams Gewest verzette zich daartegen en voerde aan dat het luchtbeleidsplan wel voldeed aan de eisen van het vonnis. De Brusselse beslagrechter heeft nu geoordeeld dat het plan toch niet voldoet. De dwangsommen zijn intussen opgelopen tot 265.000 euro, aldus Greenpeace.

“Wij zijn het niet met dit vonnis eens”, zegt Andy Pieters als woordvoerder van minister Demir. “Een andere Brusselse rechter oordeelde eerder dat het luchtbeleidsplan inhoudelijk wel degelijk voldoet. Tegen het vonnis van de beslagrechter tekenen we dan ook beroep aan.”