Vlaamse regering maakt vrijwilligersverzekering beschikbaar voor iedereen die helpt tijdens coronacrisis KG HAA

15 maart 2020

09u05

Bron: Belga 182 De Vlaamse regering breidt de gratis vrijwilligersverzekering voor verenigingen uit naar alle individuele burgers die acties op poten zetten om buren, ouderen of andere kwetsbare mensen te helpen tijdens de coronacrisis. Dat hebben minister-president Jan Jambon (N-VA), minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) en minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) aangekondigd.

Tot nu toe konden enkel verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk. Maar in het kader van de coronacrisis zullen nu ook gewone burgers dat kunnen. Wie bijvoorbeeld boodschappen doet, op de kinderen past of de hond uitlaat voor wie dat niet kan, is dan verzekerd voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Het idee komt van Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V), die heel wat vragen kreeg van vrijwilligers naar aanleiding van acties in zijn thuisgemeente Wingene.

“Het is hartverwarmend om te zien dat overal in Vlaanderen massaal solidariteitsacties ontstaan, maar het is belangrijk dat dit veilig gebeurt”, klonk het zondagochtend tijdens een kort persmoment op de Grote Markt van Mechelen. “We beseffen dat de regering hele zware maatregelen heeft genomen en dat dat weegt bij de bevolking, en dus willen we de mensen die initiatieven opzetten een hart onder de riem steken.”

Zo werkt het

Wie zich wil verzekeren, kan dat in orde brengen via de website vlaanderenvrijwilligt.be. Na de inschrijving ontvang je een bevestiging. Daarna ben je verzekerd voor de actieperiode, die loopt vanaf zondag 15 maart 2020 om 9 uur tot en met 3 april 2020 om 20 uur. De Vlaamse regering neemt de kosten - 0,35 euro per dag per vrijwilliger - op zich. In eerste instantie rekent de regering op 10.000 vrijwilligers, wat de totale prijs op 75.000 euro brengt, maar dat bedrag kan nog worden opgeschaald als dat nodig is.

Om de vrijwilligersacties extra onder de aandacht te brengen lanceert de Vlaamse regering bovendien een hashtag, #Vlaanderenhelpt. “Zo kunnen we elkaar inspireren, motiveren en de moed erin houden”, aldus Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld). “We roepen op om elkaar te steunen, conform de richtlijnen natuurlijk, zodat we elkaar tegelijkertijd ook optimaal beschermen.”