Vlaamse regering maakt bijna 4 miljoen euro vrij voor 24 zorgverblijven JTO

04 juli 2020

16u59

Bron: Belga 6 Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) maakt via het Noodfonds 3,85 miljoen euro vrij voor 24 erkende zorgverblijven in Vlaanderen die logies aanbieden voor personen met een handicap. Met die investering wil de Vlaamse regering de zorgverblijven steunen die zwaar werden getroffen door de coronacrisis. Samen met Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bracht Demir vandaag een bezoek aan het zorgverblijf Hoeve Genemeer in Beverlo (Beringen) en spraken er met eigenaar Kim Janssens en Hannelore Vens

Hoeve Genemeer in het Limburgse Beverlo, deelgemeente van Beringen, is een van de 24 erkende zorgverblijven in Vlaanderen die van de steunmaatregel voor vakantieverblijven voor zorggroepen kan genieten. Het zorgverblijf focust vooral op mensen met een beperking omdat de volledige woning perfect rolstoeltoegankelijk is.

Doordat de zorgverblijven door de coronacrisis verlies leden ten opzichte van vorige jaren, worden ze door minister Demir gecompenseerd via het Noodfonds. Op die manier kunnen de zorgverblijven hun vakanties verder aanbieden voor hun specifieke doelgroep die volgens de Vlaamse regering niet uit de boot mag vallen. Zo wil Vlaanderen na de moeilijke coronaperiode iedereen deze zomer perspectief bieden op ontspanning en vakantie.

Dankzij onze zorgverblijven kunnen ook mensen met een handicap genieten van een prachtvakantie, zoals bij Hoeve Genemeer in #Beringen. Met 3,85 mio euro uit ons Noodfonds helpen we hen uit de coronacrisis. pic.twitter.com/c8IzmBWJGB Zuhal Demir(@ Zu_Demir) link