Vlaamse regering maakt 300.000 euro vrij voor buddyproject voor mensen in armoede LH

29 november 2019

12u22

Bron: Belga 0 De vzw ArmenTeKort (ATK) krijgt van de Vlaamse regering 300.000 euro voor de opstart van een grootschalig buddyproject in de strijd tegen kansarmoede. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vandaag bekendgemaakt.

Een buddytraject van ArmenTeKort is een tweejarig engagement tussen een kansrijke en kansarme buddy om elkaar gemiddeld één keer per week te ontmoeten. De activiteiten die ze samen doen, bepalen de deelnemers zelf, de enige doelstelling is het opkrikken van eigenwaarde door de 'georganiseerde vriendschap'.

De werking heeft nu 700 trajecten lopen. De ambitie is om dit de volgende jaren sterk te vergroten, naar 5.000 buddytrajecten. Om dit te bekostigen stelt de Vlaamse regering dus 300.000 euro ter beschikking. Het geld zal gebruikt worden voor de werving van kansrijke en kansarme buddy's, de opleiding van de kansrijke buddy's en de opvolging van de buddytrajecten.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V): "Uit studies blijkt dat een sterk sociaal netwerk essentieel is voor een positief welbevinden en psychologische draagkracht. Het versterken van deze buddyprojecten draagt daarom rechtstreeks bij aan de zelfredzaamheid van mensen in kansarmoede. Als minister en als mens vind ik dit een heel mooi project, dat onze steun meer dan waard is.”