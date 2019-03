Vlaamse regering maakt 250.000 euro vrij voor Mozambique en Malawi na cycloon Idai AV

23 maart 2019

16u49

De Vlaamse regering zal 250.000 euro vrijmaken voor Mozambique en Malawi na de verwoestende doortocht van cycloon Idai. Dat melden Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister Koen Van den Heuvel in een mededeling.

Het geld gaat voornamelijk naar het lenigen van de meest dringende noden. Het Rode Kruis Vlaanderen spant zich momenteel volop in om veilig water, een voorlopig onderdak en de nodige basisgoederen te bezorgen aan mensen die hun volledige hebben en houden kwijt zijn. De organisatie richt zich voornamelijk op de afgelegen rurale gemeenschappen die door overstromingen en landverschuivingen volledig afgesloten zijn en nog geen hulp hebben ontvangen.

‘Klimaatgerelateerde rampenparaatheid’

Daarnaast zet het Rode Kruis Vlaanderen in op 'klimaatgerelateerde rampenparaatheid' in de regio. De organisatie voert momenteel namelijk een klimaatproject uit in het grensgebied tussen Malawi en Mozambique. Dankzij een luik binnen dit programma kon het Rode Kruis onmiddellijk middelen vrijmaken voor dringende hulp. Zo slaagde de organisatie erin 5.000 hulpgoederen ter plaatse te krijgen nog vóór de toegangswegen dagenlang afgesloten waren.

"De armste landen in het Zuiden worden getroffen door de klimaatverandering. Vlaanderen werkt daarom in functie van de burgerbevolking mee aan projecten in Malawi en Mozambique, die zich richten op duurzame, structurele oplossingen om de impact en negatieve gevolgen van de klimaatverandering te beperken", zei Bourgeois daarover.

Noodzakelijke hulp

"Met de 250.000 euro die we nu vrijmaken, kan de eerste noodzakelijke hulp geboden worden zoals water en onderdak. Ook op lange termijn blijven we inzetten op lokale versterking om het Zuiden het hoofd te helpen bieden aan dergelijke rampen ten gevolge van de opwarming van de aarde", aldus nog minister Van den Heuvel.

De overlevenden van cycloon Idai zijn intussen begonnen aan de heropbouw. Vooral havenstad Beira in Mozambique, met zo’n 600.000 inwoners, is zwaar getroffen door de overstromingen van afgelopen week. De verwoestende cycloon heeft volgens een nieuwe balans aan 417 mensen in Mozambique het leven gekost. Ook in Malawi en buurland Zimbabwe zijn al honderden slachtoffers geteld.