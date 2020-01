Vlaamse regering maakt 200.000 euro vrij voor yezidi-vrouwen SVM

03 januari 2020

14u24

Bron: Belga 46 Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) maakt 200.000 euro vrij voor de ondersteuning van de yezidi-bevolkingsgroep. Het geld gaat naar de ngo van Nadia Murad, die zelf slachtoffer was van seksueel geweld en in 2018 de Nobelprijs voor de vrede won.

De yezidi, Koerden met een eigen geloofsovertuiging, werden in de zomer van 2014 massaal het slachtoffer van terreurgroep IS toen die in Noord-Irak binnenviel. Veel yezidi vluchtten op de berg Sinjar, waar veel mensen stierven door honger en dorst. Duizenden yezidi-mannen werden vermoord, vrouwen en jonge meisjes werden door IS-strijders misbruikt als seksslavinnen.

Murad kon ontsnappen en richtte in 2016 in Duitsland ‘Nadia's Initiative’ op. De ngo strijdt tegen seksueel geweld en de onderdrukking van minderheden en helpt de verwoeste yezidi-regio opnieuw op te bouwen. In 2018 kreeg Murad daarvoor de Nobelprijs voor de vrede.

Jambon maakt nu 200.000 euro vrij voor de ngo. De hulp zal worden gebruikt om verwarmingsinstallaties, kleren, dekens en huishoudmateriaal aan te kopen voor yezidi-vrouwen. Een ander deel van het geld gaat naar medische hulp. Voormalig minister-president Geert Bourgeois maakte vorig jaar nog 250.000 euro vrij voor ‘Nadia's Initiative’.