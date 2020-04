Vlaamse regering kondigt 3.000 euro premie aan voor ondernemers die open blijven maar zwaar omzetverlies hebben TT

01 april 2020

12u32 142 De Vlaamse regering heeft op een persconferentie nieuwe steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis voorgesteld. Zo komt er naast de al aangekondigde hinderpremie een eenmalige compensatie voor bedrijven die open blijven, maar een omzetverlies van minstens 60 procent kennen.



Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) somde bij het begin van de persconferentie de al genomen maatregelen nog eens op, zoals de hinderpremie voor bedrijven, het uitstel voor sommige betalingstermijnen, het overnemen van de energiefactuur voor wie in tijdelijke werkloosheid zit, de opvang op scholen, enzovoort.

“We gaan door op dat elan”, aldus Jambon. Zo komt er een eenmalige premie van 3.000 euro voor bedrijven die niet moesten sluiten van de overheid, maar wel hun omzet grondig zien teruglopen. Minister van Werk Hilde Crevits (CD&V), die na enkele weken quarantaine opnieuw in persoon aanwezig was op de persconferentie, vulde aan dat het gaat om omzetverliezen die groter zijn dan 60 procent.



De premie is van toepassing op bijvoorbeeld verhuurbedrijven, loodgieters, cateraars en medische beroepen als kinesitherapeuten of tandartsen. Ook bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden, kunnen een compensatiepremie ontvangen. Het omzetverlies moet op verklaring van eer aangetoond worden in vergelijking met de omzet van het jaar ervoor, voor starters ten opzichte van het financieel plan.

De premie geldt ook voor wie in bijberoep werkt en sociale bijdragen betaalt zoals iemand met een hoofdberoep. Bij wie die niet betaalt, gaat het om een premie van 1.500 euro bij een tewerkstelling van minder dan 80 procent.

Extra financiële waarborgen

Voor bedrijven komen er extra financiële regelingen zodat zij voldoende cash kunnen behouden en niet overkop gaan. Zo komen er achtergestelde leningen voor start-ups aan een lage rente. Daarvoor is 260 miljoen euro voorzien. Daarnaast wordt de waarborgcapaciteit bij Gigarant verhoogd van 1,5 miljard euro tot 3 miljard euro.

Jambon kondigde ook aan dat er nog een extra pakket maatregelen zal komen voor andere doelgroepen, bijvoorbeeld rond jeugd en sport. Daar zal de komende weken over beslist worden.

Wat het onderwijs betreft, blijft er kinderopvang tijdens de paasvakantie, en die opvang zal kosteloos zijn voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. De aanbieders krijgen daarvoor een compensatie, aldus minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

“Ravage zal enorm zijn”

“Ik en wij allemaal voelen ons persoonlijk geraakt door het menselijk leed”, aldus Jambon bij het begin van de persconferentie. “De beelden gaan door merg en been. Wij voelen diep mee met de pijn van de nabestaanden van de overledenen. Niemand had hieraan gedacht, kon dit voorzien. Niemand had met kerst en nieuwjaar gedacht aan de gezondheidsramp die op ons af ging komen.”

“Dit is geen storm, maar een orkaan, en de aangerichte ravage zal enorm zijn”, zo voorspelde Jambon over het einde van de coronacrisis. “Maar de situatie dwingt ons tot realisme. De Vlaamse regering is bereid gigantische inspanningen te doen om de tsunami te doorstaan. We zullen de mensen en bedrijven helpen het hoofd boven water te houden en te overleven. Maar er is ook de nuchtere werkelijkheid dat de regering nooit elk tekort van elk bedrijf en elke Vlaming zal kunnen opvolgen. De overheid is niet in staat het totale verschil bij te passen.”

“Maar als we alle zeilen bijzetten, zullen we niet ten onder gaan. Op een dag zullen we in rustiger water terechtkomen.”