Vlaamse regering komt terug op beslissing: toch geen verbod op stookolieketels in 2021 Dieter Dujardin

23 juli 2018

21u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 De Vlaamse regering slikt haar verbod op de verkoop van stookolieketels vanaf 2021 al weer in. Dat kondigt het kabinet van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) vanavond aan. De voorbije dagen was massaal protest ontstaan van brandstofhandelaars en eigenaars van een mazouttank.

De Belgische Federatie van Brandstoffenhandelaars (Brafco) had gisteren nog verbolgen gereageerd op de beslissing van de Vlaamse regering om de verkoop van stookolieketels te verbieden vanaf 2021.

Maar het probleem is vooral dat Vlaanderen niet bevoegd is voor een verkoopsverbod. Dat is federale materie en in het federale energiepact staat dat de verkoop pas vanaf 2035 aan banden wordt gelegd. Tommelein zal zijn federale collega Marie-Christine Marghem vragen om dat te versnellen, maar garanties zijn er niet.

Er komt in 2021 dus nog geen algemeen verbod op de verkoop. "We hebben dit reeds verduidelijkt aan de sector en binnenkort zal er een officieel overleg plaatsvinden met hen. Ik sta ook open voor mogelijke alternatieven van de sector zelf om hun producten te vervangen door vormen van hernieuwbare energie", aldus Tommelein.

Wel wordt de plaatsing van nieuwe stookolieketels bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties al vanaf 2021 onmogelijk gemaakt. "We moeten afstappen van fossiele brandstoffen, dat is belangrijk voor ons klimaat, ons milieu en onze gezondheid. En voor alle volgende generaties", benadrukt Tommelein.