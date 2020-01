Vlaamse regering kiest opnieuw voor Luc Van den Brande als voorzitter raad van bestuur VRT TT

17 januari 2020

11u44

Bron: Belga 1 De Vlaamse regering schuift opnieuw Luc Van den Brande naar voor als voorzitter van de raad van bestuur bij de openbare omroep. Het is de raad zelf die het voorzitterschap officieel moet maken.

De regering heeft twaalf nieuwe bestuurders benoemd voor de raad, volgens de krachtverhoudingen in het Vlaams Parlement. CD&V draagt twee mensen voor: Luc Van den Brande en Rozane De Cock, een nieuw gezicht. De Cock is verbonden aan het Instituut voor Mediastudies van de KU Leuven.

Open Vld draagt opnieuw voormalig VRT-journalist Dirk Sterckx voor, naast gewezen VTM-gezicht Lynn Wesenbeek. Groen vervangt Freya Piryns door Bart Caron, die jarenlang in de Mediacommissie van het Vlaams Parlement zat voor de partij. Sp.a vervangt Jan Roegiers door Geneviève Lombaerts, de partner van voormalig voorzitter John Crombez.

Voor N-VA blijven Nico Moyaert, Charlotte Verhaeghe, Philippe Beinaerts en Stefaan D’haeze op post.

Vlaams Belang lanceert Eric Deleu en Jan Huijbrechts. Deleu, ooit het eerste gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in de stad Antwerpen, zetelde sinds 2004 al meermaals voor Vlaams Belang in de raad van bestuur van de openbare omroep.

Jan Huijbrechts was tussen 2000 en 2012 Vlaams Belang-gemeenteraadslid in het Antwerpse Hoogstraten en zetelde tussen 1991 en 2018 ook in de Antwerpse provincieraad. Huijbrechts publiceerde een hele reeks militair-historische boeken, onder meer over de Napoleontische oorlogen en over de Eerste Wereldoorlog. Huijbrechts publiceerde ook bij ‘t Pallieterke en Doorbraak.be.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Van den Brande wordt naar voor geschoven als voorzitter voor een periode van twee jaar.