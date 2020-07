Vlaamse regering kiest nieuwe gouverneurs voor Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Limburg TTR

17 juli 2020

10u48

Bron: Belga 20 De drie vacante gouverneursposten zijn naar verluidt verdeeld: Oost-Vlaanderen naar Vlaams parlementslid Carina Van Cauter (Open Vld), Limburg naar Vlaams parlementslid Jos Lantmeeters (N-VA) en Vlaams-Brabant naar Kamerlid Jan Spooren (N-VA). Dat wordt door een goede bron gezegd. Deze deal is echter nog niet officieel afgeklopt door de kern van de Vlaamse regering.

De Vlaamse regering moest op zoek naar nieuwe provinciegouverneurs voor Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Zeker de Oost-Vlamingen wachten al een tijdje: de provincie zat al bijna twee jaar zonder gouverneur. Een objectieve selectieprocedure veroorzaakte een conflict in de vorige Vlaamse regering, waarna eind vorig jaar werd beslist om terug te keren naar de oude gewoonte van politieke benoemingen. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) wilde de knopen tegen de krokusvakantie doorhakken, maar dat lukte niet.

De beslissing over de verdeling van de drie gouverneursposten zal pas “in de loop van de dag” aan bod komen op de laatste ministerraad van de Vlaamse regering. “Dat punt is één van de meer dan 100 punten op de agenda van de ministerraad en zal in de loop van de dag aan de orde komen”, benadrukt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister-president Jan Jambon, vandaag.

Oost-Vlaanderen

De 58-jarige Carina Van Cauter (Open Vld) wordt gouverneur van Oost-Vlaanderen, dat werd eerder al beslist. De provincie Oost-Vlaanderen moest het sinds eind 2018, toen Jan Briers (CD&V) met pensioen ging, met een waarnemend gouverneur stellen. Open Vld had aangedrongen op een ‘objectieve procedure’ voor het verkiezen van een gouverneur. Dat leidde tot meer dan 100 kandidaturen, waaruit uiteindelijk een shortlist van 15 mensen werd gefilterd na tests. Die werden onderworpen aan een assessment. Resultaat: Wim Leerman, algemeen directeur van de stad Aalst, scoorde best. Dus, vond Vlaams minister van binnenlands bestuur Liesbeth Homans (N-VA), moet die gouverneur worden.

Maar dat was zonder Open Vld gerekend, die Carina Van Cauter als gouverneur wilde. Het resulteerde in maanden van gênant gekibbel, tot de resultaten van de test van Van Cauter in de media verschenen, en zij haar kandidatuur introk. Dat leverde nog steeds geen gouverneur op. De politieke benoeming werd opnieuw ingevoerd, waardoor de weg weer open lag voor Van Cauter.

Van Cauter werd in 2014 verkozen als beste parlementslid. Vooral haar werk binnen de commissie Justitie, de commissie Seksueel Misbruik en haar wet die het verwerven van de Belgische nationaliteit verstrengt, werden hiervoor in rekening gebracht.

Limburg

Voor Limburg zou de positie naar de 56-jarige Genkenaar Jos Lantmeeters (N-VA) gaan, die in het Vlaams Parlement zetelt. Lantmeeters was voor de verhuizing van Zuhal Demir (N-VA) naar Genk daar het kopstuk. Hij heeft zijn eerste plaats op de lijst toen afgestaan aan Demir. Lantmeeters zou Herman Reynders (sp.a) opvolgen als gouverneur van Limburg.

In Limburg kwam naast Jos Lantmeeters eerder ook Karolien Grosemans (N-VA) in beeld. Zij zou naar verluidt de steun gehad hebben van enkele koppen binnen de partij, maar dat draaide helemaal anders uit toen ze tijdens de vorige legislatuur door de mand viel als voorzitter van de Defensiecommissie in de Kamer.

Vlaams-Brabant

De 51-jarige Jan Spooren (N-VA) zou volgens verschillende bronnen de nieuwe gouverneur van Vlaams-Brabant worden. Spooren, die als Kamerlid een belangrijke rol heeft wat betreft sociale zaken en pensioenen, was in 1995 nog schepen in Herk-de-Stad. Hij woont nu al meer dan 20 jaar in Tervuren, waar hij ook burgemeester is. Spooren zou Lodewijk De Witte (sp.a) opvolgen, die al vijfentwintig jaar gouverneur was sinds de splitsing van de provincie Brabant in 1995. Voor Vlaams-Brabant viel eerder ook de naam van Kristien Van Vaerenbergh (N-VA).

Gouverneurs worden benoemd tot de pensioenleeftijd van 65 jaar. Sp.a zou voor het eerst in jaren geen enkele gouverneur meer hebben. CD&V had met Cathy Berx (Antwerpen) en Carl Decaluwé (Antwerpen) al twee mandaten binnen.