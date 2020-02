Vlaamse regering keurt oprichting afstammingscentrum en DNA-databank definitief goed HLA

14 februari 2020

06u28

Bron: Belga 0 De Vlaamse regering geeft vandaag definitief groen licht voor de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank. Die moeten mensen die op zoek zijn naar hun biologische ouders of kinderen bijstaan met de nodige informatie en ondersteuning. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) hoopt halverwege dit jaar als de eerste mensen te kunnen helpen.

De plannen hangen al jaren in de lucht, maar nu is de kogel definitief door de kerk. Wie op zoek is naar informatie over zijn of haar biologische ouders of kinderen, zal daarvoor terecht kunnen bij twee nieuwe instellingen. Ten eerste komt er een Vlaams afstammingscentrum, waar iedereen die vragen heeft over zijn of haar afkomst - denk maar aan geadopteerde kinderen - terechtkan. Dat gaat hand in hand met de nodige psychosociale ondersteuning voor wie dat wil.

Daarnaast komt er een DNA-databank, waar DNA-profielen worden opgeslagen die nadien met elkaar gematcht kunnen worden. Belangrijk: de matching gebeurt enkel voor mensen die dat willen en die vrijwillig hun DNA hebben afgestaan. Daarnaast blijft ze beperkt tot de eerste graad: dat vermijdt situaties waarbij een donor die anoniem wil blijven via andere verwanten alsnog "ontmaskerd" wordt.

Mensen die met onopgeloste vragen blijven zitten over wie hun ouders of kinderen zijn, kunnen daar een leven lang onder lijden Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn (CD&V)

Het idee gaat al terug tot 2014, toen er naar aanleiding van hoorzittingen in het Vlaams parlement over gedwongen adopties een expertenpanel in het leven werd geroepen. Dat gebeurde nog onder toenmalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), maar het is zijn opvolger en partijgenoot Wouter Beke die de bal nu definitief in doel kopt. Eens de Vlaamse regering het besluit op de ministerraad later vandaag heeft goedgekeurd, kunnen de concrete formaliteiten worden uitgewerkt. De minister hoopt halfweg dit jaar al de eerste mensen te kunnen helpen, klinkt het op zijn kabinet. "Iemands afkomst is voor heel veel mensen een belangrijk onderdeel van de identiteit", zegt Beke. "Mensen die met onopgeloste vragen blijven zitten over wie hun ouders of kinderen zijn, kunnen daar een leven lang onder lijden. Voor deze mensen kan zo'n afstammingscentrum in de toekomst een antwoord bieden."

De komst van zo'n afstammingscentrum en DNA-databank betekent een grote ommezwaai, want momenteel garandeert de federale wetgeving de anonimiteit van donoren. Donoren kunnen ook niet zelf informatie verkrijgen over uit donatie geboren kinderen.