Vlaamse regering houdt vinger aan brexit-pols: “Noodplan klaar” ADN

21 oktober 2019

10u54

Bron: Belga 0 De Vlaamse regering wil de ontwikkelingen in het brexit-dossier zo nauw mogelijk opvolgen en niets aan het toeval overlaten. Daarom is de kerngroep van de Vlaamse Brexit Taskforce deze ochtend in het Errerahuis in Brussel bijeengekomen om een stand van zaken op te maken. Vlaanderen wil een 'no deal'-scenario absoluut vermijden, maar wil zich ook op alles voorbereiden.

Het is afwachten of de Britse premier Boris Johnson zijn brexit-deal met Europa vandaag of de komende dagen door het Britse parlement krijgt. Vanuit Vlaanderen worden de brexit-ontwikkelingen met argusogen gevolgd. Elk scenario heeft een mogelijke impact op onze economie. Bij een no deal gaat het om 2,5 procent van het bbp en staan 28.000 jobs op het spel. Maar ook in het scenario mét een deal, kan er nog altijd een impact van 1,8 procent zijn op het bbp.

Koppen bij elkaar

Om Vlaanderen zo goed mogelijk voor te bereiden op alle mogelijke scenario's heeft de kerngroep van de Vlaamse Brexit Taskforce vanochtend de koppen bij elkaar gestoken. Minister-president Jan Jambon en de ministers Hilde Crevits en Lydia Peeters hebben samengezeten met de sectoren en beleidsdomeinen (havens, logistiek, visserij) die het eerst en het zwaarst getroffen zullen worden door een eventueel no deal-scenario. Tijdens het overleg werden de genomen maatregelen overlopen. Er was ook een rondetafelgesprek met als doel "mogelijke bezorgdheden en tekortkomingen te identificeren".

"Hopelijk kunnen we snel werk maken van een zo ambitieus mogelijke toekomstige relatie met het VK. Ik blijf er bij de andere EU-lidstaten en instellingen op aandringen compenserende maatregelen te voorzien voor de economieën die (zelfs in het geval van een deal) het zwaarst door de brexit getroffen worden", zo zei minister-president Jan Jambon na afloop.

“Alert zijn”

Volgens minister van Economie Hilde Crevits heeft Vlaanderen een pakket maatregelen klaar. "Maatregelen op economisch vlak, op gebied van jobs en voor onze landbouw en visserij. 45 adviseurs bij het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) zijn paraat via brexit@fitagency.be om onze ondernemingen te ondersteunen, er is voorzien in begeleiding op maat en financiële steun.”

Ook op logistiek vlak wil Vlaanderen inspelen op de brexit-ontwikkelingen. "We moeten alert zijn, ongeacht welk scenario. Dit gaat sowieso een impact hebben op de werking van de havens en op ons vervoer van en naar het VK. We willen niet buitenspel staan. We hebben een noodplan en communicatiestrategie klaar met betrekking tot de verschillende verkeersscenario's en ook kunnen we anticiperen op mogelijke problemen op zee binnen de visserijsector", zegt minister van Mobiliteit Lydia Peeters.