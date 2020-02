Vlaamse regering houdt vast aan verhoging artsenquota TT

14 februari 2020

14u41

Bron: Belga 0 De Vlaamse regering houdt vast aan de geplande verhoging van de artsenquota. De regering heeft deze voormiddag definitief het licht op groen gezet zodat volgend jaar 1.276 studenten geneeskunde en 180 studenten tandheelkunde kunnen starten aan de Vlaamse universiteiten. Volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is de verhoging niet alleen nodig om het "historische tekort" af te bouwen, maar is uit overleg ook gebleken dat de geplande verhoging haalbaar is voor de universiteiten.

Eind 2019 veroorzaakten de plannen van de Vlaamse regering om de artsenquota te verhogen nogal wat deining. Volgens de federale quota mocht Vlaanderen aanvankelijk maar 929 kandidaat-artsen en 136 kandidaat-tandartsen aan de opleiding laten starten. Maar Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts besliste om die federale quota naast zich neer te leggen.

Een bewuste demarche, want terwijl Vlaanderen jarenlang de opgelegde quota braafjes toepaste, was er aan Franstalige kant steevast een overschrijding. De federale overheid dreigde er wel mee om geen RIZIV-nummers toe te kennen aan alle afgestudeerden, maar ging telkens overstag. Aan Vlaamse kant wil men die scheefgetrokken situatie nu recht trekken. "De balorige leerling werd keer op keer beloond, de brave leerling werd keer op keer bestraft. In dat spel spelen we niet meer mee", aldus Weyts.

De beslissing van de Vlaamse regering botste op kritiek en ongerustheid, onder meer bij de studenten, maar de Vlaamse regering houdt voet bij stuk. Volgend academiejaar zullen er aan de Vlaamse universiteiten 1.276 studenten geneeskunde en 180 studenten tandheelkunde kunnen starten aan een opleiding. Gezien het (tand)artsentekort in Vlaanderen is de beslissing perfect verdedigbaar, meent Weyts.

"Uit overleg is gebleken dat deze verhoging haalbaar is voor onze universiteiten", zegt de N-VA-minister. "Ik kan tot slot ook de studenten geruststellen. De federale overheid heeft 1.040 extra RIZIV-nummers gereserveerd voor de aflossing van het historische tekort in Vlaanderen. We vragen alleen maar om sneller dan voorzien te kunnen putten uit die voorraad. De noden in Vlaanderen zijn reëel en we kunnen echt geen 20 jaar meer wachten op extra artsen.”